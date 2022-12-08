Аналитики назвали сети-лидеры по покупке аптек в 2022 году

AlphaRM выделил TOP5 аптечных сетей, купивших больше всего аптек в 2022 году. Об этом на конференции «PROекции Будущего», организованной «ФВ» и ГК «Бионика-Медиа», рассказала заместитель генерального директора AlphaRM Татьяна Литвинова.

Лидером по приобретению точек, согласно данным аналитиков на октябрь, стала аптечная сеть «Фармленд» (Уфа). Ранее «ФВ» писал о том, что организация приобрела все аптеки сети «ОренЛек» (Оренбург) — их количество составляет 137 точек.

На втором месте рейтинга расположилась сеть «Твой доктор» (Тула) в составе партнерства ИРИС (Москва). Организация приобрела 68 точек московской сети «Век живи».

Третье место в рейтинге занимает «Фармаимпекс» (Ижевск) — опять же в составе ИРИС. Компания приобрела 64 аптеки сети «Аптечные традиции» (Курск).

На четвертом месте располагается сеть «Ригла». Как сообщал «ФВ», компания купила 35 точек тульской сети «SPAR-аптека».

Замыкает TOP5 аптечная сеть «36,6». Компания приобрела 29 аптек сети «КитФарма» (Железнодорожный).