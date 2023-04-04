Аналитики подсчитали аптеки в шаговой доступности

У подавляющего большинства россиян (86%) недалеко от дома есть аптека. Из этого числа у каждого второго респондента (57%) в шаговой доступности от одной до трех аптечных организаций, у трети опрошенных (29%) — более четырех. При этом у 13% россиян аптек в пешей доступности к дому нет. Чаще всего об отсутствии аптек говорят жители сельской местности (34%). К таким выводам пришел аналитический центр НАФИ, проведя в марте опрос об уровне доступности аптек для россиян и критериях, по которым выбирают ту или иную аптеку. В исследовании приняли участие 1 тыс. совершеннолетних россиян из всех федеральных округов.

О том, что все медикаменты они покупают в одной аптеке, сообщили 19% респондентов. Столько же заявили, что берут всегда в разных. У большинства (59%) есть несколько аптек, постоянными клиентами которых они являются. Наиболее лояльны и привержены к одной аптеке мужчины (22% против 17% женщин), молодые люди до 24 лет (29%), а также жители сел (32%).

Опрос показал, что прежде всего россияне выбирают аптеку за доступные цены. Также важно наличие необходимых товаров и удобство расположения аптечной организации.

По данным AlphaRM, в России на конец февраля 2023 года насчитывалось 74,9 тыс. аптек. На каждые 10 тыс. жителей приходится 5,1 аптеки (расчет по предварительным данным Росстата за февраль 146,4 млн жителей).