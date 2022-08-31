Аналитики прокомментировали сомнения рынка о неточности данных по онлайн-продажам

Аналитики прокомментировали сомнения фармрынка в объективности данных об объеме онлайн-продаж. «ФВ» опросил экспертов AlphaRM и RNC Pharma.

Первым в расчетах данных по онлайн-продажам усомнился директор по развитию АО НПК «Катрен» (Аптека.ру) Анатолий Тенцер, обнаруживший в статистике проблему задвоения продаж. Он предположил, что реальные данные меньше заявляемых аналитиками цифр на несколько процентов.

Опрошенные «ФВ» эксперты пояснили, в чем состоит сложность подсчетов.



С чем связана погрешность? Из-за чего еще «раздувается» рынок онлайн-продаж? Что нужно сделать для большей объективности цифр? Подробнее читайте в «ФВ» № 19 (1088) от 30.08.2022 года в материале «Курьерская погрешность».