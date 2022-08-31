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Аналитики прокомментировали сомнения...

Аналитики прокомментировали сомнения рынка о неточности данных по онлайн-продажам

31.08.2022
13:15
Руслан Мавлиханов

На фармрынке действительно есть проблема задвоений в подсчете онлайн-продаж, подтвердили аналитики рассуждения игроков рынка. Но масштабы ошибки гораздо меньше, чем считает отрасль.

Аналитики прокомментировали сомнения фармрынка в объективности данных об объеме онлайн-продаж. «ФВ» опросил экспертов AlphaRM и RNC Pharma.

Первым в расчетах данных по онлайн-продажам усомнился директор по развитию АО НПК «Катрен» (Аптека.ру) Анатолий Тенцер, обнаруживший в статистике проблему задвоения продаж. Он предположил, что реальные данные меньше заявляемых аналитиками цифр на несколько процентов.

Опрошенные «ФВ» эксперты пояснили, в чем состоит сложность подсчетов.

С чем связана погрешность? Из-за чего еще «раздувается» рынок онлайн-продаж? Что нужно сделать для большей объективности цифр? Подробнее читайте в «ФВ» № 19 (1088) от 30.08.2022 года в материале «Курьерская погрешность».

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30.08.2022
Курьерская погрешность
Аналитические данные по онлайн-рынку лекарств поставили под сомнение
№19 (1088)

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