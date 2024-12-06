Аналитики сообщили о закрытии трети аптек в США с 2010 года

Около трети розничных аптек в США прекратили свою работу с 2010 года, что существенно затруднило доступ населения к лекарствам и медицинским услугам. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в журнале Health Affairs.

Исследователи из Университета Южной Калифорнии и Калифорнийского университета в Беркли отмечают, что массовое закрытие аптек началось в 2018 году, когда крупные аптечные сети начали процесс консолидации и закрытия нерентабельных точек.

Жизнеспособность независимых аптек оказалась вдвое меньше по сравнению с сетевыми из-за исключения их из списка приоритетных аптечных организаций. В США действует особая система взаимодействия между аптеками, страховыми компаниями и посредниками между ними — так называемыми менеджерами льготного лекарственного обеспечения (PBM), которые создают перечень «предпочтительных аптечных сетей». Если аптека входит в него, то получает гарантированные компенсации от страховых компаний, ее клиенты платят меньше за лекарства при наличии медицинской страховки. Кроме того, их поддерживают страховщики, которые рекомендуют своим клиентам обращаться в эти аптечные учреждения.

PBM (Pharmacy benefit managers) — были созданы в США в конце 1950-х годов как специализированные организации по согласованию льгот на рецептурные препараты. Они выступают в качестве посредников между аптеками, страховыми компаниями, производителями лекарств и оптовыми поставщиками. Основные функции: разработка формуляров (списков покрываемых страховкой лекарств), проработка показаний лекарственных средств, ведение переговоров о ценах, формирование перечня приоритетных аптечных сетей и обеспечение доставки лекарств по почте. В отличие от других стран, где контроль цен на лекарства осуществляется на федеральном уровне, в США именно PBM ведут переговоры с компаниями о доступе к лекарствам и ценообразовании.

В период с 2019 года по 2021 год количество аптек сократилось в 41 из 50 американских штатов. Наиболее серьезная ситуация сложилась в семи штатах: Иллинойсе, Мэне, Миссисипи, Нью-Йорке, Пенсильвании, Род-Айленде и Вермонте, где более половины округов столкнулись с закрытием аптек.

Исследование показало наиболее значительное снижение числа действующих аптек в местах проживания меньшинств: на 38% в районах с преимущественно чернокожим населением и на 36% в латиноамериканских кварталах. Эксперты предупреждают, что существующий тренд может усугубить неравный доступ населения к медицинской помощи, рецептурным препаратам, вакцинации и другим фармацевтическим услугам.

Чтобы решить проблему и предупредить образование «аптечных пустырей», авторы работы призвали федеральные и местные власти рассмотреть возможность увеличения компенсационных выплат по страховым программам Medicare и Medicaid для аптек, которым грозит закрытие.

Летом этого года Федеральная торговая комиссия США опубликовала доклад, в котором утверждается, что крупнейшие американские компании, предоставляющие услуги по согласованию аптечных льгот (к примеру, CVS Caremark, Express Scripts и Optum Rx), фактически монополизировали рынок. Это позволяет диктовать небольшим аптекам невыгодные условия сотрудничества, устанавливать для них произвольный процент выплачиваемых страховых возмещений, из-за чего они вынуждены закрываться.