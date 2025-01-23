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Аналитики составили рейтинг...

Аналитики составили рейтинг по расходам на телерекламу лекарств в США

23.01.2025
17:25
Владимир Заболотских
В США подсчитали затраты на телерекламу среди фармкомпаний. Общие расходы на продвижение TOP10 лекарственных средств по размеру их рекламного бюджета достигли рекордных 2,1 млрд долл. в 2024 году.
Фото: 123rf.com

На телевизионное продвижение десяти самых рекламируемых препаратов за 2024 год фармкомпании выделили 2,1 млрд долл. Об этом пишет портал Fierce Pharma со ссылкой на данные аналитической компании iSpot.TV. Отмечается, что это превысило показатель предыдущего года в 1,9 млрд долл. Большинство рекламных роликов показывали на каналах NBC, ABC, Fox и CBS.

AbbVie сохранила лидерство по расходам на телевизионную рекламу препаратов в США третий год подряд. «Скайризи» (рисанкизумаб), применяемый при псориазе, болезни Крона и язвенном колите, занял первое место. На его продвижение производитель потратил почти 377 млн долл. в 2024 году.

На втором месте оказался еще один продукт AbbVie – «Ранвэк» (упадацитиниб), которым лечат артрит, язвенный колит и экзему. Рекламный бюджет на него составил 338 млн долл.

Третье место заняло средство от астмы и экземы «Дупиксент» (дупилумаб) компаний Sanofi и Regeneron с затратами на телерекламу в 276 млн долл. Четвертое место досталось препарату от ожирения Wegovy (семаглутид), принадлежащему Novo Nordisk. Его рекламная кампания обошлась датскому фармгиганту в 261,5 млн долларов.

Для каждого лекарства производители запустили серию разноплановых роликов. Например, AbbVie создал 20 рекламных материалов с целью продвижения «Скайризи». Самым дорогостоящим из них стало видео под названием «Sailing», за съемку которого фармгигант отдал 89,3 млн долл. В нем парусный спорт показывается как метафора возвращения к нормальной жизни после успешного лечения препаратом.

Полный список лекарств, вошедших в рейтинг:

Препарат

МНН

Компания-производитель

Показания

Затраты на рекламу в 2024 году (млн долл.)

«Скайризи»

рисанкизумаб

AbbVie

Псориаз, болезнь Крона, язвенный колит

376,7

«Ранвэк»

упадацитиниб

AbbVie

Артрит, язвенный колит, экзема

337,8

«Дупиксент»

дупилумаб

Sanofi и Regeneron

Экзема, астма, гастроэнтерологические заболевания 

276

Wegovy

семаглутид

Novo Nordisk

Ожирение, апноэ

261,5

«Рексалти»

брекспипразол

Lundbeck и Otsuka

Депрессия, болезнь Альцгеймера

223,6

«Тремфея»

гуселькумаб

Johnson & Johnson

Язвенный колит, псориаз

160,8

«Джардинс»

эмпаглифлозин

Eli Lilly и Boehringer Ingelheim

Диабет, хроническая болезнь почек

131,7

«Оземпик»

семаглутид

Novo Nordisk

Диабет 2-го типа, осложнения сердечно-сосудистых заболеваний 

124,4

«Брезтри аэросфера»

будесонид + гликопиррония бромид + формотерол

AstraZeneca

Хроническая обструктивная болезнь легких

123,5

Vraylar

карипразин

AbbVie

Биполярное расстройство, депрессия

117,7

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