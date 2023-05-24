Андрей Иващенко: «Западные страны будут все наши патенты нарушать и динамить»

Механизм принудительного лицензирования в России в дальнейшем может использоваться чаще, считает председатель совета директоров ГК «ХимРар» Андрей Иващенко. Он пояснил, что это связано с отношением других стран к российским патентам и изобретениям на фоне геополитической обстановки, пояснил он в интервью «ФВ».

«Когда мы патентуем новую молекулу в России, то по договору о патентной кооперации (PCT) получаем приоритеты во всех странах, которые в этот договор входят. Потом еще через год начинаем переходить на патентование в других странах, используя свой приоритет. Так вот, уже сейчас видно, что в других странах патенты из России начинают сильно динамить. Мир разваливается на кластеры: финансовые, логистические и т.п. Скорее всего, то же самое будет и с патентами — западные страны будут все наши патенты нарушать и динамить, а мы — их. Может, я ошибаюсь, время покажет».

В интервью он также рассказал, как складывается работа с зарубежными партнерами в новых условиях, что необходимо доработать в стратегии «Фарма 2030» и почему не стоит спешить принимать правило госзакупок «второй лишний». Подробности читайте в «ФВ» № 13 (1112) от 23.05.2023 года.