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Андрей Иващенко: «Западные...

Андрей Иващенко: «Западные страны будут все наши патенты нарушать и динамить»

24.05.2023
11:13
Маргарита Грошева

Глава «ХимРара» Андрей Иващенко считает, что в других странах патенты из России начинают сильно «динамить». На этом фоне, вероятно, в России могут чаще использовать механизм принудительного лицензирования.

Андрей Иващенко | Фото: chemrar.ru

Механизм принудительного лицензирования в России в дальнейшем может использоваться чаще, считает председатель совета директоров ГК «ХимРар» Андрей Иващенко. Он пояснил, что это связано с отношением других стран к российским патентам и изобретениям на фоне геополитической обстановки, пояснил он в интервью «ФВ».

«Когда мы патентуем новую молекулу в России, то по договору о патентной кооперации (PCT) получаем приоритеты во всех странах, которые в этот договор входят. Потом еще через год начинаем переходить на патентование в других странах, используя свой приоритет. Так вот, уже сейчас видно, что в других странах патенты из России начинают сильно динамить. Мир разваливается на кластеры: финансовые, логистические и т.п. Скорее всего, то же самое будет и с патентами — западные страны будут все наши патенты нарушать и динамить, а мы — их. Может, я ошибаюсь, время покажет».

В интервью он также рассказал, как складывается работа с зарубежными партнерами в новых условиях, что необходимо доработать в стратегии «Фарма 2030» и почему не стоит спешить принимать правило госзакупок «второй лишний». Подробности читайте в «ФВ» № 13 (1112) от 23.05.2023 года.

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23.05.2023
Андрей Иващенко: «Исследования, разработка и производство лекарств — это, простите, не пиво и не колготки»
№13 (1112)

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