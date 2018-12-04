Анонс: 17-18 декабря в Москве пройдет конференция «ФинЗдрав 2018»

V ежегодная межведомственная конференция «Финансирование системы здравоохранения - ФинЗдрав 2018» состоится 17-18 декабря 2018 г. в Москве в гостинице «Холидей Инн Москва Сокольники». Научный Организатор мероприятия – РОО «Московское фармацевтическое общество».
В рамках конференции планируется обсудить параметры бюджетирования различных уровней системы здравоохранения, оплаты медицинской помощи, функционирования федеральных и региональных программ лекарственного обеспечения, финансовых моделей снижения смертности от социально - значимых заболеваний и др.
К участию приглашены:
- Игорь Каграманян – первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике;
- Елена Какорина – директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России;
- Юлия Михеева – директор Департамента социального развития Минэкономразвития России;
- Дмитрий Морозов – председатель Комитета Госдумы по охране здоровья;
- Михаил Мурашко – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения;
- Владимир Назаров – директор ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» Минфина РФ;
- Олег Салагай – заместитель министра здравоохранения РФ;
- Наталья Стадченко – председатель Федерального ФОМС;
- Айрат Фаррахов – член комитета Госдумы по бюджету и налогам;
- Рамил Хабриев – научный руководитель ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко»;
Наталья Хорова – заместитель министра здравоохранения РФ.
Программа конференции включает панельные дискуссии, специализированные секции и тематические круглые столы.
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