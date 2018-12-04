Анонс: 17-18 декабря в Москве пройдет конференция «ФинЗдрав 2018»

09:43
6 декабря 2018
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V ежегодная межведомственная конференция «Финансирование системы здравоохранения - ФинЗдрав 2018» состоится 17-18 декабря 2018 г. в Москве в гостинице «Холидей Инн Москва Сокольники». Научный Организатор мероприятия – РОО «Московское фармацевтическое общество».

В рамках конференции планируется обсудить параметры бюджетирования различных уровней системы здравоохранения, оплаты медицинской помощи, функционирования федеральных и региональных программ лекарственного обеспечения, финансовых моделей снижения смертности от социально - значимых заболеваний и др.  

К участию приглашены:

- Игорь Каграманян – первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике;

 - Елена Какорина – директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России;

- Юлия Михеева – директор Департамента социального развития Минэкономразвития России;

- Дмитрий Морозов – председатель Комитета Госдумы по охране здоровья;

- Михаил Мурашко – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения;

- Владимир Назаров – директор ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» Минфина РФ;

- Олег Салагай – заместитель министра здравоохранения РФ;

- Наталья Стадченко – председатель Федерального ФОМС;

- Айрат Фаррахов – член комитета Госдумы по бюджету и налогам;

- Рамил Хабриев – научный руководитель ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко»;

 Наталья Хорова – заместитель министра здравоохранения РФ.

Программа конференции включает панельные дискуссии, специализированные секции и тематические круглые столы.

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