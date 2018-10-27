Анонс: Х Практическая конференция «Pharmabrand-2019»

Новинка года! Digital – подмастерье! Ведущие эксперты делают digital и используют цифровые решения для пациентов за рубежом, они готовы поделиться опытом в нашей стране! Звездный практикум для фармы, без экспериментов!
В фокусе: сила многоканальной стратегии и измерение успеха в ROI: какие прорывные технологии уже используют в мире? Какие технологии будущего применимы у нас?
Только keynote speakers! Они впервые в России. Ведущие эксперты делают digital и используют цифровые решения для пациентов за рубежом, они готовы поделиться опытом в нашей стране!
Звездный практикум для фармы, без экспериментов!
«Приключения электроника в фарме»: фармацевтическое будущее рядом. Цифровые решения для пациентов и персонализированная медицина.
«Digital pharma innovation LAB»: насколько предсказуем ROI?
Made in Russia. ХИТ-парад успешных кейсов российских компаний.
Интерактивный work-shop: HealthBOT Москва.
Бот 101 – что нужно знать? Стратегические возможности в фармацевтике.
Микс-практика. Лед и пламя Pfizer. Испанская страсть и суровые русские реалии digital.
Елена Проненко
Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
Нет комментариев
Комментариев: 0