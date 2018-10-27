Анонс: Х Практическая конференция «Pharmabrand-2019»

09:44
20 декабря 2018
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Новинка года! Digital – подмастерье! Ведущие эксперты делают digital и используют цифровые решения для пациентов за рубежом, они готовы поделиться опытом в нашей стране! Звездный практикум для фармы, без экспериментов!

В фокусе: сила многоканальной стратегии и измерение успеха в ROI: какие прорывные технологии уже используют в мире? Какие технологии будущего применимы у нас? 

Только keynote speakers! Они впервые в России. Ведущие эксперты делают digital и используют цифровые решения для пациентов за рубежом, они готовы поделиться опытом в нашей стране! 

Звездный практикум для фармы, без экспериментов! 

Два легендарных трека:

«Приключения электроника в фарме»: фармацевтическое будущее рядом. Цифровые решения для пациентов и персонализированная медицина.

«Digital pharma innovation LAB»: насколько предсказуем ROI? 

Четыре практических мастер-класса:

  • Omnichannel для лонч-продукта.
  • Тонкости использования новых «разрушительных» технологии AI/ML, 3D-технологии, биоинжениринг, мобильные устройства и т.д.
  • Максимизация ROI: традиционный и Digital маркетинг.
  • Максимизация влияния взаимодействия HCP.

Лаборатория-практикум

Made in Russia. ХИТ-парад успешных кейсов российских компаний. 

Интерактивный work-shop: HealthBOT Москва.

Бот 101 – что нужно знать? Стратегические возможности в фармацевтике. 

Микс-практика. Лед и пламя Pfizer. Испанская страсть и суровые русские реалии digital. 

Наши гарантии:

  • ТОП-спикеры, признанные эксперты фармацевтического рынка!
  • Наше экспертное сообщество включает директоров по маркетингу, digital и развитию, коммерческих директоров и по продажам, бренд-менеджеров и руководителей отделов продвижения крупнейших и наиболее динамично растущих фармацевтических компаний.
  • Актуальная авторская программа, составленная с помощью экспертного совета конференции. Она диагностирует текущие тренды и задачи, стоящие перед маркетингом, обсуждает реальную клиническую картину с ведущими фармэкспертами, дает ценные рекомендации по эффективным инструментам коммуникаций с пациентом.
  • Особая дружественная атмосфера, основанная на обмене практическим опытом, получении новых полезных бизнес-контактов. Это дискуссионные форматы, уникальные мастер-классы, личные знакомства участников на площадке с помощью организаторов, общение до и после конференции и многое другое.
  • Полезный рецепт и мощный импульс для профессионального роста и повышения эффективности маркетинга своей компании.

Контакты

Елена Проненко

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