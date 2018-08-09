Анонс: «Российская неделя здравоохранения-2018»

11:35
27 ноября 2018
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С 3 по 7 декабря 2018 г. в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» продет Международный научно-практический форум «Российская неделя здравоохранения». Форум является самым масштабным проектом в стране в сфере охраны здоровья и объединяет целый блок международных выставок и крупных конгрессных мероприятий. По традиции на нем рассматриваются самые актуальные тенденции развития мировой медицины и отечественного здравоохранения.

Организаторы мероприятия: Госдума ФС РФ, Минздрав России и АО «Экспоцентр» при поддержке Совета Федерации ФС  РФ, Минпромторга России, Ростуризма, Правительства Москвы и ТПП РФ.

Отметим, что 4 декабря в рамках Делового Форума выставки «Аптека 2018» пройдут круглые столы газеты, сайта и телевидения «Фармацевтической вестник» и Российской ассоциации фармацевтического маркетинга (РАФМ). 

Форум объединит на одной площадке ряд крупных мероприятий: 

  • 28-ю международную выставку «Здравоохранение, медицинская техника и лекарственные препараты» – «Здравоохранение-2018»;
  • 12-ю международную выставку «Средства реабилитации и профилактики, эстетическая медицина, оздоровительные технологии и товары для здорового образа жизни» – «Здоровый образ жизни-2018»;
  • 2-ю международную выставку «MedTravelExpo-2018. Санатории. Курорты. Медицинские центры»;
  • 25-ю международную специализированную выставку «Аптека-2018»;
  • выставку и конференцию «ФармМедПром-2018»;
  • 9-й Международный форум по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни «За здоровую жизнь-2018»;
  • Всероссийский конгресс «Иммунобиологический щит России»;
  • Совещание межведомственного координационного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ по развитию производства медицинских изделий в организациях оборонно-промышленного комплекса;
  • Заседания профильных комиссий Минздрава России по терапии, профилактической медицине и санаторно-курортному лечению;
  • Круглый стол «Развитие экспорта медицинских услуг»;
  • Конференцию с международным участием «Обмен опытом в области экспорта медицинских услуг»;
  • Конгресс «Санаторно-курортная отрасль в системе охраны здоровья граждан Российской Федерации»;
  • Круглый стол «Развитие санаторно-курортного комплекса – основа здоровьесбережения и активного долголетия»;
  • Круглый стол «Пациент-терапевт-санаторий» - санаторий как неотъемлемая часть системы здравоохранения»;
  • 8-ю Международную научную конференцию по вопросам состояния и перспективам развития медицины в спорте высших достижений «СпортМед-2018»;
  • 9-ю Ежегодную международную конференцию «Негосударственное здравоохранение: состояние и перспективы развития»;
  • 22-й Всероссийский форум «Обращение медицинских изделий в России»;
  • Марафон семинаров «Российской недели здравоохранения».
  • Сессию «Механизмы поддержки инновационных проектов в области создания биологических и медицинских технологий: разработка, масштабирование и вывод на международные рынки».

Более подробно с программой мероприятий «Российской недели здравоохранения-2018» можно ознакомиться здесь>>.

Выставки работают с 10.00 до 18.00; 7 декабря - с 10.00 до 16.00. Официальное открытие Форума «Российская неделя здравоохранения-2018» состоится 3 декабря в конференц-зале павильона № 7, в 11.00. В церемонии открытия примет участие главный редактор газеты, интернет-портала и телевидения «Фармацевтический вестник» Герман Иноземцев.

Регистрация посетителей здесь>>

Персоны
Иноземцев Герман
РАФМ

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