Анонс: «Российская неделя здравоохранения-2018»

Организаторы мероприятия: Госдума ФС РФ, Минздрав России и АО «Экспоцентр» при поддержке Совета Федерации ФС РФ, Минпромторга России, Ростуризма, Правительства Москвы и ТПП РФ.

Отметим, что 4 декабря в рамках Делового Форума выставки «Аптека 2018» пройдут круглые столы газеты, сайта и телевидения «Фармацевтической вестник» и Российской ассоциации фармацевтического маркетинга (РАФМ).

Форум объединит на одной площадке ряд крупных мероприятий:

28-ю международную выставку «Здравоохранение, медицинская техника и лекарственные препараты» – «Здравоохранение-2018»;

12-ю международную выставку «Средства реабилитации и профилактики, эстетическая медицина, оздоровительные технологии и товары для здорового образа жизни» – «Здоровый образ жизни-2018»;

2-ю международную выставку «MedTravelExpo-2018. Санатории. Курорты. Медицинские центры»;

25-ю международную специализированную выставку «Аптека-2018»;

выставку и конференцию «ФармМедПром-2018»;

9-й Международный форум по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни «За здоровую жизнь-2018»;

Всероссийский конгресс «Иммунобиологический щит России»;

Совещание межведомственного координационного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ по развитию производства медицинских изделий в организациях оборонно-промышленного комплекса;

Заседания профильных комиссий Минздрава России по терапии, профилактической медицине и санаторно-курортному лечению;

Круглый стол «Развитие экспорта медицинских услуг»;

Конференцию с международным участием «Обмен опытом в области экспорта медицинских услуг»;

Конгресс «Санаторно-курортная отрасль в системе охраны здоровья граждан Российской Федерации»;

Круглый стол «Развитие санаторно-курортного комплекса – основа здоровьесбережения и активного долголетия»;

Круглый стол «Пациент-терапевт-санаторий» - санаторий как неотъемлемая часть системы здравоохранения»;

8-ю Международную научную конференцию по вопросам состояния и перспективам развития медицины в спорте высших достижений «СпортМед-2018»;

9-ю Ежегодную международную конференцию «Негосударственное здравоохранение: состояние и перспективы развития»;

22-й Всероссийский форум «Обращение медицинских изделий в России»;

Марафон семинаров «Российской недели здравоохранения».

Сессию «Механизмы поддержки инновационных проектов в области создания биологических и медицинских технологий: разработка, масштабирование и вывод на международные рынки».

Более подробно с программой мероприятий «Российской недели здравоохранения-2018» можно ознакомиться здесь>>.

Выставки работают с 10.00 до 18.00; 7 декабря - с 10.00 до 16.00. Официальное открытие Форума «Российская неделя здравоохранения-2018» состоится 3 декабря в конференц-зале павильона № 7, в 11.00. В церемонии открытия примет участие главный редактор газеты, интернет-портала и телевидения «Фармацевтический вестник» .

Регистрация посетителей здесь>>.