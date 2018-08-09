Анонс: «Российская неделя здравоохранения-2018»

С 3 по 7 декабря 2018 г. в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» продет Международный научно-практический форум «Российская неделя здравоохранения». Форум является самым масштабным проектом в стране в сфере охраны здоровья и объединяет целый блок международных выставок и крупных конгрессных мероприятий. По традиции на нем рассматриваются самые актуальные тенденции развития мировой медицины и отечественного здравоохранения.
Организаторы мероприятия: Госдума ФС РФ, Минздрав России и АО «Экспоцентр» при поддержке Совета Федерации ФС РФ, Минпромторга России, Ростуризма, Правительства Москвы и ТПП РФ.
Отметим, что 4 декабря в рамках Делового Форума выставки «Аптека 2018» пройдут круглые столы газеты, сайта и телевидения «Фармацевтической вестник» и Российской ассоциации фармацевтического маркетинга (РАФМ).
Форум объединит на одной площадке ряд крупных мероприятий:
Более подробно с программой мероприятий «Российской недели здравоохранения-2018» можно ознакомиться здесь>>.
Выставки работают с 10.00 до 18.00; 7 декабря - с 10.00 до 16.00. Официальное открытие Форума «Российская неделя здравоохранения-2018» состоится 3 декабря в конференц-зале павильона № 7, в 11.00. В церемонии открытия примет участие главный редактор газеты, интернет-портала и телевидения «Фармацевтический вестник» Герман Иноземцев.
Регистрация посетителей здесь>>.
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