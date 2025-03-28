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«Антиконтрафакт» создаст реестры...

«Антиконтрафакт» создаст реестры безопасных и опасных БАД

28.03.2025
11:21
Дина Коблова
Ассоциация «Антиконтрафакт» запустила проект по формированию публичных реестров биодобавок. Реестры безопасных и небезопасных БАД будут составлять на основе независимых лабораторных проверок состава и качества сырья.
Фото: 123rf.com

Международная ассоциация «Антиконтрафакт» запустила проект по созданию публичных реестров безопасных и небезопасных биологически активных добавок (БАД), сообщили в пресс-службе ассоциации.

«Ключевым элементом этой системы является формирование открытого и публичного реестра небезопасных БАД», — заявил вице-президент совета ассоциации Сергей Зеленец.

Он добавил, что параллельно с реестром опасных биодобавок формируется и реестр проверенных, качественных БАД, который должен стать надежным ориентиром для потребителей. Реестры создаются на основе проверок в независимых лабораториях, в которых контролируется соответствие фактического состава заявленному, отсутствие небезопасных компонентов и качество сырья.

Ранее стало известно, что благодаря введению маркировки биодобавок число их импортеров увеличилось в восемь раз.

Нет комментариев

Комментариев: 1

user11402 Гость
Вчера в 09:02
И сколько будет таких ассоциаций?
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