«Антиконтрафакт» создаст реестры безопасных и опасных БАД

Международная ассоциация «Антиконтрафакт» запустила проект по созданию публичных реестров безопасных и небезопасных биологически активных добавок (БАД), сообщили в пресс-службе ассоциации.

«Ключевым элементом этой системы является формирование открытого и публичного реестра небезопасных БАД», — заявил вице-президент совета ассоциации Сергей Зеленец.

Он добавил, что параллельно с реестром опасных биодобавок формируется и реестр проверенных, качественных БАД, который должен стать надежным ориентиром для потребителей. Реестры создаются на основе проверок в независимых лабораториях, в которых контролируется соответствие фактического состава заявленному, отсутствие небезопасных компонентов и качество сырья.

Ранее стало известно, что благодаря введению маркировки биодобавок число их импортеров увеличилось в восемь раз.