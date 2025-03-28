«Антиконтрафакт» создаст реестры безопасных и опасных БАД
Международная ассоциация «Антиконтрафакт» запустила проект по созданию публичных реестров безопасных и небезопасных биологически активных добавок (БАД), сообщили в пресс-службе ассоциации.
«Ключевым элементом этой системы является формирование открытого и публичного реестра небезопасных БАД», — заявил вице-президент совета ассоциации Сергей Зеленец.
Он добавил, что параллельно с реестром опасных биодобавок формируется и реестр проверенных, качественных БАД, который должен стать надежным ориентиром для потребителей. Реестры создаются на основе проверок в независимых лабораториях, в которых контролируется соответствие фактического состава заявленному, отсутствие небезопасных компонентов и качество сырья.
Ранее стало известно, что благодаря введению маркировки биодобавок число их импортеров увеличилось в восемь раз.
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