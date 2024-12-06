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Число импортеров БАД...

Число импортеров БАД выросло в восемь раз после введения маркировки

06.12.2024
15:06
Дина Коблова
Количество импортеров биодобавок увеличилось в восемь раз благодаря введению маркировки, сообщили в Минпромторге. Также с помощью маркировки кассы в России заблокировали почти 67 млн литров воды с признаками контрафакта, а производство российской воды выросло на 22% за десять месяцев.
Фото: 123rf.com

Благодаря введению маркировки биодобавок (БАД) число их импортеров увеличилось в восемь раз, заявила замминистра промышленности и торговли России Екатерина Приезжева на полях XII Международного форума «Антиконтрафакт», который проходит 5—6 декабря в Астане (Казахстан).

«По БАД количество импортеров увеличилось в восемь раз, а российские производители увеличили свое присутствие вдвое», — поделилась Приезжева.

Она также сообщила, что за прошедшие полгода кассы в России заблокировали почти 67 млн литров воды с признаками контрафакта. Однако за счет ухода контрафактной продукции легальные производители активно наращивают объемы продаж и производства. Так, отечественное производство воды увеличилось на 22% с января по октябрь 2024 года.

Также в рамках форума выступила первый вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Айжан Бижанова. По ее словам, система маркировки в республике уже демонстрирует результаты, в том числе в области фармпрепаратов. Бижанова заявила, что Казахстан продолжит развивать систему маркировки.

Приезжева также напомнила, что Правительство России приняло решение о расширении в последующие три года перечня товаров, на которые распространится разрешительный режим. В 2025 году он распространится еще на пять категорий: ветеринарные препараты, велосипеды, красную и черную икру, безалкогольное пиво и технические средства реабилитации.

Сам перечень случаев запрета продажи на основании информации, полученной из системы мониторинга в режиме онлайн, начал действовать 1 ноября 2024 года.

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