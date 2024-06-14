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Антимонопольные регуляторы ЕС...

Антимонопольные регуляторы ЕС обвинили индийскую фармкомпанию в организации картеля

14.06.2024
11:24
Владимир Заболотских
Европейская комиссия обвинила индийскую компанию Alchem в организации картеля для ограничения конкуренции на рынке АФИ. Сговор привел к завышению цен на гиосцин бутилбромид. 
Фото: xb100 / freepik

Европейские антимонопольные регуляторы обвинили индийскую фармацевтическую компанию Alchem в организации картеля с целью ограничения конкуренции на рынке препаратов. В результате была завышена цена на гиосцин бутилбромид и, как следствие, ограничена его доступность для европейских потребителей. Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии (ЕК).

Alchem — производитель активных фармацевтических ингредиентов (АФИ). Гиосцин бутилбромид применяют в препаратах от почечных, кишечных и желчных колик, гипермоторной дискинезии желчевыводящих путей и желчного пузыря, спазмов мочеточника, холецистита, пилороспазма, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Кроме того, Alchem подозревается в обмене коммерческой тайной с компаниями-конкурентами. Как сообщила Еврокомиссия, такие действия нарушают антимонопольное законодательство Евросоюза и наносят ущерб всей системе здравоохранения.

Индийскому производителю грозит крупный штраф, если европейские власти смогут представить доказательства существования картеля. В октябре 2023 года ЕК оштрафовала компании Alkaloids, Boehringer, Linnea и Transo-Pharm на общую сумму 13,4 млн евро за ценовой сговор по гиосцину бутилбромиду.

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