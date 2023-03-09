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«Апрель Кубань» проиграла...

«Апрель Кубань» проиграла спор с производителем о выплате в рамках маркетингового соглашения

09.03.2023
14:23
Екатерина Погонцева

Аптечная сеть «Апрель Кубань» не смогла взыскать с производителя «Адамед Раша» задолженность в 3,3 млн руб. по маркетинговому соглашению. Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить соответствующий иск. Решение не вступило в законную силу.

Фото: Екатерина Погонцева

Арбитражный суд Москвы отказался взыскать с ООО «Адамед Раша» 3,3 млн руб. в пользу ООО «Апрель Кубань». Именно такую сумму, по мнению аптечной сети, фармпроизводитель задолжал ей в рамках маркетингового соглашения, следует из судебного акта, который опубликован в системе «Мой арбитр». 

Между «Адамед Раша» и АС «Апрель Кубань» был заключен маркетинговый договор на 2022 год. По мнению аптечной сети, она полностью выполнила все его условия за первые два квартала, тогда как ответчик в мае проинформировал об одностороннем отказе от выполнения обязательств по оплате маркетинговых активностей и продолжения сотрудничества. В связи с этим компания и обратилась в суд.

Арбитраж установил, что предметом маркетингового соглашения являлось оказание истцом ряда услуг. Однако заказчику они были оказаны не в полном объеме. Во-первых, не были предоставлены положенные отчеты. Во-вторых, имелись нарушения в части поддержания матрицы выкладки, которые были выявлены ответчиком при выборочной проверке трех аптек АС и зафиксированы в фотоотчетах.

Так, в одной из аптек препарат «Ресигар А» был выложен в разделе «Желчегонные средства» рядом с желчегонными препаратами «Одестон». В то же время в Приложении 3 к Соглашению указано, что препарат «Ресигар А» должен выкладываться среди препаратов категории «Препараты против никотиновой зависимости». В другой аптеке в нарушение матрицы не был выложен препарат «Одестон Форте», а препарат «Ресигар А» был выложен на кассе, а не в категории «Препараты против никотиновой зависимости».

«Представленные в материале дела истцом отчеты не соответствуют соглашению и относятся к иным периодам, — сказано в судебном решении. — Аналогичные услуги истцом оказывались ранее, полный пакет документов представлялся в соответствии с соглашением, в связи с чем ответчиком услуги оплачивались, что подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями».

В рамках настоящего дела недобросовестность ответчика не установлена, резюмировал суд. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано.

«ФВ» направил запрос «Апрель Кубань» с просьбой прокомментировать ситуацию.

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