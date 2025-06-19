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«Апрель» рассказал о...

«Апрель» рассказал о масштабных планах по приросту точек 

19.06.2025
18:40
Ольга Коберник
Сеть «Апрель» поставила цель кратно вырасти по количеству точек за пять лет. Сейчас компания прирастает на 150 аптек ежемесячно. Представители сети рассказали, как отказались от заведующих и по какой системе оценивают первостольников.
Фото: Ринат Васбеев

К 2030 году сеть «Апрель» планирует вырасти с 9,5 тыс. до 30 тыс. аптек. О планах развития за счет централизации процессов  рассказала директор по персоналу компании Ольга Радченко в ходе конференции «Зеленый крест» в Казани, передает корреспондент «ФВ». 

«Мы находимся в процессе «апрелизации»: каждый месяц открываем 150 аптек. Мы разработали стандарты обслуживания, выкладки, торгового зала и организации всех процессов на каждом этапе развития», — отметила она. 

Автоматизация процессов позволит сократить число управляющих аптеками. 

«Мы ввели систему оцифровки работы каждого фармацевта и теперь четко понимаем, какой специалист маржинален, а какой уже неэффективен и с ним нужно попрощаться, — сообщила Радченко. — В аптеках больше нет заведующих, вместо них работают региональные менеджеры, которые сейчас управляют как минимум 30 аптеками, а к концу года — 100 аптеками и больше». 

По данным аналитической компании AlphaRM, по итогам четырех месяцев 2025 года «Апрель» занимает первую строчку рейтинга с долей розничного рынка 10,5% по объему продаж. Также аналитики фиксируют рост количества М&А-сделок в аптечном ритейле в I квартале. Они связывают динамику со стремлением консолидировать успешные кейсы раньше конкурентов. Общее количество аптечных учреждений в сделках за январь — апрель 2025 года составило 1380, а за 2024 год — 2060. 

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