«Апрель» стала «Федеральной аптечной сетью года» в конкурсе «Платиновая унция»

В подноминации «Федеральная аптечная сеть» номинации «Аптечная сеть года» победу одержала АС «Апрель» (Краснодар). В этом году впервые федеральные и региональные АС номинировались в разных подноминациях.

Другие номинанты подноминации «Федеральная аптечная сеть»:

«Имплозия» (Самара)

«Неофарм»/«Аптеки Столички» (Москва)

«Планета здоровья» (Пермь)

«Ригла»/«Будь здоров»/«Живика» (Москва).

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В ее экспертный совет входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Впервые премия была вручена в 2000 году.

Ежегодно церемония награждения «Платиновой унции» собирает ключевые фигуры фармацевтической отрасли России.