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«Апрель» стала «Федеральной...

«Апрель» стала «Федеральной аптечной сетью года» в конкурсе «Платиновая унция»

20.04.2023
21:41
Елена Григорьева

20 апреля состоялась церемония награждения победителей XXIII Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».

Фото: Елена Григорьева

В подноминации «Федеральная аптечная сеть» номинации «Аптечная сеть года» победу одержала АС «Апрель» (Краснодар). В этом году впервые федеральные и региональные АС номинировались в разных подноминациях.

Другие номинанты подноминации «Федеральная аптечная сеть»:

  • «Имплозия» (Самара)
  • «Неофарм»/«Аптеки Столички» (Москва)
  • «Планета здоровья» (Пермь)
  • «Ригла»/«Будь здоров»/«Живика» (Москва).

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В ее экспертный совет входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Впервые премия была вручена в 2000 году.

Ежегодно церемония награждения «Платиновой унции» собирает ключевые фигуры фармацевтической отрасли России.

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