Аптечная организация отстояла свою правоту в споре о тарифе за вывоз отходов

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признал правоту ООО «Аптечная сеть Южный Урал» в его споре с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Эко-Сити» по поводу тарифа, по которому должны оплачиваться услуги последнего салоном оптики. Следом за Арбитражным судом Республики Башкортостан апелляционный суд подтвердил, что приравнивать фармацевтические организации к промтоварным магазинам неправильно. Решение суда вступило в силу и размещено в системе «Мой арбитр».

«Эко-Сити» обратилась в суд по поводу задолженности аптечной сети за вывоз мусора, принадлежащего салону оптики, — всего 113 тыс. руб. за период с января 2019 по июль 2022 года включительно. Задолженность якобы образовалась, потому что фармацевтическая организация применяла не тот тариф. По мнению истца, салон оптики должен был платить в размере 0,68 куб.м в год за 1 кв.м площади помещения, ответчик же вносил плату как офисное помещение — 1,51 куб.м в год. Кроме того, он указал, что в части суммы истек срок исковой давности.

Арбитражный суд Республики Башкортостан установил, что нормативы накопления отходов утверждены постановлением правительства республики № 466от 12.10.2017 года в зависимости от вида деятельности объекта, в котором отсутствует отдельный тариф для аптек и оптик. Исходя из представленной ответчиком судебной практики, к аптекам, в отношении которых не установлены отдельные нормативы, должны применяться нормативы для административных помещений ввиду схожести образуемых объемов отходов.

Аптеки имеют право торговли ограниченным ассортиментом в силу законодательства (лекарственные средства и сопутствующие медицинские товары). Все они реализуются в розницу, и услуга как таковая считается безотходной. Суд констатировал, что реализация товаров оптики – один из разрешенных видов деятельности аптечных организаций в силу ч.7 ст.55 Федерального закона № 61 от 12.04.2010 «Об обращении лекарственных средств».

«При указанных обстоятельствах, вопреки доводам истца, суд принимает контррасчет задолженности ответчика как обоснованный и соответствующий нормам действующего законодательства. Истцом контррасчет ответчика не оспорен, доказательств в опровержении позиции ответчика в материалы дела не представлено», — говорится в решении суда первой инстанции.

При этом суд отклонил довод ответчика об истечении срока исковой давности и обязал аптечную сеть выплатить коммунальщикам 13 тыс. руб.

«Эко-Сити» подала на апелляцию, но решение первой инстанции оставлено без изменений.

О том, что аптеки стали сталкиваться с подобными проблемами, «ФВ» подробно писал и в 2019, и 2022 году. Однако с тех пор ситуация не изменилась, и доказать свою правоту в спорах с коммунальщиками удается далеко не всегда. Например, весной прошлого года суды признали законным применение к аптечной сети «Валета» (Екатеринбург) норматива «промтоварный магазин».