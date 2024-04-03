Аптечная сеть «36,6» раскрыла данные о выручке в 2023 году

ПАО «Аптечная сеть «36,6» объявила предварительные неаудированные финансовые результаты за 2023 год. По итогам года в сеть входила 2 151 точка. Выручка по сравнению с 2022 годом выросла на 13% и составила 79,4 млрд руб. Таким образом, у компании второй год подряд продажи растут двузначными темпами. По итогам 2022 года показатель вырос на 26,5%.

Сопоставимые продажи (выручка аптек, работающих в сети в течение отчетного периода) выросли на 2,1%. При этом средний чек увеличился на 2,6%, трафик снизился на 0,5%.

В четвертом квартале выручка выросла на 18,2% по сравнению с таким же периодом 2022 года до 23,5 млрд руб. (с НДС), сопоставимые продажи на 13,2%.

По итогам 2023 года компания зафиксировала положительную динамику показателя EBITDA (аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации). Абсолютное значение EBITDA составило 4,6 млрд руб. при уровне рентабельности 6,9%.

За год сеть увеличилась на 386 точек, из них открыто 198 аптек, 188 аптек были приобретены в рамках сделок M&A. Самая крупная сделка была в октябре 2023 года, тогда компания приобрела сети «ЛекОптТорг» и «Родник здоровья» — ведущего игрока на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Выручка направления интернет-продаж выросла на 29,3% за счет увеличения трафика на сайтах и в мобильном приложении и составила 13,3 млрд руб. (с НДС). Доля онлайн-выручки увеличилась до 17,7% от общей выручки группы за 2023 год.