Аптечная сеть CVS внедрит новую систему ценообразования лекарств

Крупнейшая американская аптечная сеть CVS Health изменит систему ценообразования на рецептурные лекарственные средства. В рамках преобразований будет внедрена модель CostVantage, которая повысит прозрачность и упростит подсчеты затрат. Об этом пишет The New York Times.

Сообщается, что действующая система установки аптечных цен использует запутанную формулу. Это приводит к расхождению цен на лекарственные средства, из-за чего отдельные препараты могут приносить аптеке весомую прибыль, другие же ей приходится продавать себе в убыток. Кроме того, компаниям (работодатели в США обязаны компенсировать затраты своих работников на препараты) и медицинским страховым программам приходится покрывать расходы на лекарственные средства по ценам выше оптовых.

Новая формула подсчета цен будет состоять из себестоимости лекарственного средства, плату за услуги аптеки и установленную наценку. Использование CostVantage поможет более точно определять чистую прибыль от продажи лекарств, считает CVS. Также страховые программы и компании смогут получить более четкую и подробную информацию об объеме денежных средств, выделенных на компенсацию.

Неизвестно, когда аптечная сеть перейдет на новую систему ценообразования. CVS Health гарантировала, что нововведения не приведут к увеличению розничных цен на препараты. Компания предупредила, что CostVantage не будет применяться в отношении лекарств для лечения сложных заболеваний.