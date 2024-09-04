Аптечная сеть в США вышла из банкротства и перешла во владение кредиторов

Третья крупнейшая аптечная сеть в США Rite Aid успешно завершила финансовую реструктуризацию и вышла из процедуры банкротства, став частной компанией. Об этом говорится в пресс-релизе Rite Aid.

Компания прибегла к механизму списания долгов, предусмотренному главой 11 Кодекса США о банкротстве. Ей пришлось закрыть сотни точек по всей стране (в штате Мичиган не осталось ни одной аптеки, в штате Огайо продолжают работать только четыре), продать фармацевтический бизнес Elixir, а также договориться об условиях реструктуризации задолженности со своими кредиторами, в их числе – американский дистрибутор лекарств и оператор сети аптек McKesson.

В ходе реструктуризации Rite Aid удалось сократить общую задолженность примерно на 2 млрд долл. и привлечь около 2,5 млрд долл. в виде финансовой поддержки жизнеспособности бизнеса. Аптечная сеть перешла во владение своих кредиторов, при этом все находившиеся в обращении акции компании утратили силу.

Rite Aid также сообщила о назначении нового генерального директора. Им стал Мэтт Шредер, ранее занимавший пост финансового директора компании.

Аптечный ритейлер инициировал процедуру банкротства в октябре 2023 года, отчитавшись об убытках в размере 750 млн долл. при годовой выручке в 24 млрд долл. На момент подачи заявления о банкротстве компания владела 2000 аптек по всей территории США – количество оставшихся точек после завершения процесса реструктуризации долга не указывается. До этого Rite Aid столкнулась с 1600 исков, связанных с опиоидным кризисом. В марте прошлого года американский Минюст подал жалобу на Rite Aid, утверждая, что в период с мая 2014 года по июнь 2019 года аптечная сеть сознательно выписала сотни тысяч незаконных рецептов на опиоидные препараты.