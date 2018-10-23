Аптечные продажи ЛП (OTC) и лидеры в детализации по ценовым сегментам, I-III кв. 2018 г.

Все остальные расходы идут на оплату лекарств, которые стоят дороже. Однако не стоит и преувеличивать проблему с дороговизной лекарств, поскольку цена на большую часть из них не превышает психологической отметки в 1 000 руб.

В сегменте самых дешевых препаратов по объему продаж из аптек лидирует бренд «Ринонорм-Тева», который обладает сосудосуживающим действием и предназначен для лечения насморка. За его упаковку придется оставить в аптеке около 80 руб.

В сегменте препаратов с ценой от 100 до 300 руб. лидирует «Кардиомагнил» от компании «Такеда». Он занимает достойное место в аптечках людей, заботящихся о состоянии своей сердечно-сосудистой системы, предотвращая проблемы, которые могут возникнуть в пожилом возрасте.

Среди препаратов со стоимостью упаковки от 300 до 500 руб. максимум продаж приходится на бренд «Ингавирин» от компании «Валента». Он является представителем средств для профилактики лечения респираторных вирусных инфекций – сегмента, который в России имеет высокую популярность и наполнен в основном отечественными торговыми марками.

Максимум средств на покупку лекарств с ценой от 500 до 1 000 руб. за упаковку идет на приобретение бренда «Канефрон Н» от компании «Бионорика». Это комбинированный препарат растительного происхождения, оказывающий мочегонное, спазмолитическое, противовоспалительное и противомикробное действие.

На сегмент самых дорогих лекарств, упаковка которых стоит более 1 000 руб., приходится менее пятой части всех расходов покупателей в аптеках. «Номер один» в этой категории – «Детралекс» от компании «Сервье». Препарат предназначен для решения проблем с состоянием вен и активно применяется при варикозной болезни нижних конечностей и геморрое.

Источник публикации: AlphaRM