Аптечные продажи препаратов в детализации по фасовке

16:02
18 декабря 2018
295

По данным аналитической компании AlphaRM самая ходовая упаковка ЛС на розничном коммерческом рынке включает не более десять готовых лекарственных форм.

Далее следуют препараты, готовые лекарственные формы которых в количестве от 10 до 30 (включительно) в упаковке. С января по октябрь 2018 г. на данный сегмент пришлось 30,8% доли рынка в упаковках с приростом +10% к аналогичному периоду прошлого года. Самой быстрорастущей фасовкой в натуральном выражении оказалась от 50 до 100 готовых лекарственных форм в упаковке.

Источник: AlphaRM

Далее

Регуляторика & analytics
14.12.2018

Выход в новые регионы

Регуляторика & analytics
06.12.2018

Первые закупки в сегменте ВЗН по новым нозологиям, ноябрь 2018 г.

Компании
AlphaRM
Другая организация

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
14.12.2018
Выход в новые регионы
06.12.2018
Первые закупки в сегменте ВЗН по новым нозологиям, ноябрь 2018 г.
04.12.2018
Динамика фармацевтического рынка, октябрь 2018 г.
Популярное
17.12.2018
Росздравнадзор изымает из обращения серию субстанции дротаверина гидрохлорид и произведенные из нее препараты
4569
17.12.2018
В штате фармкомпаний появляется новая позиция – менеджер по эффективности маркетинга
2239
17.12.2018
Дмитрий Медведев подписал постановление о сроках внедрения маркировки
1785
13.12.2018
Полный цикл производства препарата от сахарного диабета запущен в Кировской области
1666
17.12.2018
Каких управленцев ждет фарма 
1403