Аптечные продажи препаратов в детализации по фасовке

Далее следуют препараты, готовые лекарственные формы которых в количестве от 10 до 30 (включительно) в упаковке. С января по октябрь 2018 г. на данный сегмент пришлось 30,8% доли рынка в упаковках с приростом +10% к аналогичному периоду прошлого года. Самой быстрорастущей фасовкой в натуральном выражении оказалась от 50 до 100 готовых лекарственных форм в упаковке.

Источник: AlphaRM