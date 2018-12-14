Аптечные продажи препаратов в детализации по фасовке

По данным аналитической компании AlphaRM самая ходовая упаковка ЛС на розничном коммерческом рынке включает не более десять готовых лекарственных форм.
Далее следуют препараты, готовые лекарственные формы которых в количестве от 10 до 30 (включительно) в упаковке. С января по октябрь 2018 г. на данный сегмент пришлось 30,8% доли рынка в упаковках с приростом +10% к аналогичному периоду прошлого года. Самой быстрорастущей фасовкой в натуральном выражении оказалась от 50 до 100 готовых лекарственных форм в упаковке.
Источник: AlphaRM
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