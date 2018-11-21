Аптечные продажи в разрезе ФО, I-III кв. 2018 г.

Татьяна Литвинова: «Центральный ФО занимает наибольшую долю по продажам лекарственных средств, являясь при этом так же лидером по числу аптечных точек. Интересное наблюдение: наибольшая доля продаж БАДов приходится на Северо-Кавказский ФО, в котором, кстати, велика доля одиночных аптек. В сентябре 2018 года их доля по ФО составила 44,25%».

Данные предоставлены ведущей аналитической компанией ALPHARM.