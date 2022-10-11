Аптечные сети доставляют лекарства медленнее интернет-аптек

Доля россиян, покупавших лекарства онлайн во II квартале 2022 года, составила 23%. Среди них 75% совершали покупки в интернет-аптеках, 36% заказывали лекарства на сайтах аптечных сетей и 15% — в крупных интернет-магазинах или маркетплейсах. При этом лишь один тип игроков в сегменте онлайн-торговли демонстрирует заметный рост доли аудитории: доля тех, кто пользовались интернет-магазинами, увеличилась с 11% во II квартале 2021 года до 15% по данным за аналогичный период текущего года. Об этом свидетельствуют данные исследования HealthIndex «Исследование поведения конечных потребителей» за II квартал 2022 года, приведенные компанией Ipsos (имеются в распоряжении «ФВ»).

Сегменты потребителей площадок разных типов пересекаются во все большей степени. Отчасти это может объясняться некоторым увеличением доли респондентов, не отмечающих разницы между покупкой лекарств на сайтах интернет-аптек и на маркетплейсах, — до 65% по данным за II квартал 2022 года против 61% за аналогичный период 2020 года. При этом в восприятии потребителей отмечается заметная дифференциация площадок различных типов как в части целей таких покупок, так и их преимуществ по сравнению с традиционным визитом в аптеку. Так, потребителям лекарств, выбиравшим для своих покупок сайты аптечных сетей, в большей степени свойственно отмечать, что при онлайн-заказах они сталкиваются со сравнительно быстрой комплектацией заказов (39%), чем покупателям, заказывавшим лекарства в интернет-магазинах (24%). При этом покупатели интернет-аптек и — в еще большей степени — клиенты маркетплейсов отмечают быструю доставку заказов — 54 и 62% соответственно. Для сравнения: показатель среди потребителей, заказывавших лекарства на сайтах аптечных сетей, — 35%.

Примечательно, что клиенты интернет-аптек в большей степени, чем респонденты, выбравшие маркетплейсы, отмечают в качестве причин покупки лекарств через интернет выгодные цены — 66% против 46%.

При этом для потребителей маркетплейсов характерно отмечать ряд специфических преимуществ: главным образом разнообразие способов доставки и оповещение при отсутствии необходимого товара. И в то же время, доля тех, кто не сталкивались при заказе с техническими сложностями, ниже всего именно для маркетплейсов (64%), тогда как максимальная доля — для интернет-аптек (83%). Среди пользователей интернет-аптек 3% сталкивались с неудобством расположения строки поиска лекарств, организации меню выбора разделов, а также не могли найти корзину заказов. Среди пользователей маркеплейсов таких было 9%.

Ряд других преимуществ, которые в большей степени ассоциируются с маркетплейсами, указывает на то, что в восприятии потребителей этот тип площадок является удобным именно для покупок с доставкой. По мнению потребителей, услугами интернет-магазинов удобно пользоваться, если невозможно пойти в аптеку из-за болезни или для покупки «деликатных» товаров. Недостаток такого позиционирования выражается в том, что именно для интернет-магазинов характерна более высокая доля потребителей, недовольных необходимостью коммуникаций с курьером (5%) и невозможностью проверить срок годности заранее (13%).

В рамках исследования был опрошен 5071 респондент.