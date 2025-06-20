Аптечный бизнес обсудил последствия возможной продажи «Еаптеки»

Потенциальную сделку о покупке Wildberries сети «Еаптека» обсудили на конференции «Зеленый крест», прошедшей в Казани, передает корреспондент «ФВ». О том, что маркетплейс Wildberries обсуждает возможность покупки, сообщили источники «ФВ» в начале июня. И хотя в Wildberries информацию не подтвердили, о переговорах говорят источники, близкие к двум компаниям.

Если Wildberries купит «Еаптеку», на онлайн-рынке появится игрок, который имеет около 300 аптек, отметил заместитель гендиректора аптечной сети «Вита» Эмиль Хубалиев.

Это может быть серьезным вызовом с точки зрения базы, которая есть у Wildberries, и «Еаптека» получит новые импульсы развития в плане пуширования, информирования и использования инструментов онлайн-продаж, сказал он.

«Сделка может повлечь перераспределение сил на онлайн-рынке в аптечном бизнесе. В первую очередь сеть будет нацелена на долю игроков, сосредоточенных на онлайн-продвижении, возможно, Аптеки.ру, Здравсити», — считает Хубалиев.

Регуляторам нужно будет следить за соблюдением законодательства, которое регулирует отпуск лекарственных средств, добавил он. «Надеюсь, с этим сложностей не будет», — заключил представитель «Виты».

Последствия «рубки» в онлайн-сегменте долетят и до традиционной фармрозницы, уверен операционный директор сетей аптек «Максавит» Вадим Тупяков.

«Когда внутри е-ком происходит борьба, доля интернет-заказов увеличивается и в наших продажах, — говорит он. — Мы внимательно следим за ситуацией, потому что маржинальность онлайн-продаж критически мала и не перекрывает даже расходы на заработную плату персонала по обработке и выдаче таких заказов, не говоря уже про прочие расходы аптек».

Тупяков надеется, что ценовая и технологическая борьба не приведет к тому, что онлайн начнет «давить» на офлайн-рынок.

Если сделка состоится, она еще некоторое время не будет влиять на рынок, полагает директор по развитию ФК «Пульс» Сергей Еськин. «Как и любая покупка, это потребует интеграций, анализа, перестройки бизнес-процессов. Произойдет это не очень быстро», — пояснил он.