На рынке обсуждают потенциальную сделку о покупке Wildberries сети «Еаптека»

Суть потенциальной сделки

Новым владельцем «Еаптеки» может стать маркетплейс Wildberries. Сейчас сеть принадлежит Сберу и «Р-Фарм». О подготовке сделки «ФВ» на условиях анонимности рассказали несколько источников, близких к компаниям. Оба собственника, по словам источников, заинтересованы в продаже этого аптечного актива.

Детали сделки обсуждаются с начала 2025 года, сообщили источники. Создана рабочая группа, которая разрабатывает архитектуру новой структуры. Что войдет в контур сделки, пока неизвестно, но речь может идти об аптечных точках и сайте. «Сейчас компании объединяют усилия ИТ-команд, чтобы посмотреть на разные варианты интеграции и построения новой архитектуры», — сказал источник. По данным источника, «Еаптека» работает примерно с 12—14 тыс. пунктами выдачи и вполне возможно, что заключенные контракты также войдут в контур сделки.

«ФВ» направил запросы с просьбой подтвердить факт переговоров и подготовки к сделке в Wildberries, «Еаптеку» и Сбербанк. Маркетплейс подтверждать информацию не стал.

Источники «ФВ» указывают, что для успешного завершения сделки компаниям необходимо будет получить одобрение ФАС.

Частью новой архитектуры аптечного сегмента Wildberries могут стать и отделения «Почты России» как площадка для реализации лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента, добавил один из источников.

Источники при этом разошлись в оценках, когда сделка будет заключена. Одни говорят, что в июне, другие — согласование займет до полугода.

По данным СПАРК выручка ООО «Еаптека» за 2024 год составила почти 32,9 млрд руб. Объем продаж через собственные аптеки, по данным аналитического агентства AlphaRM, в 2024 году составил около 12,9 млрд руб. Всего на март 2025 года в сеть «Еаптека» входило 214 аптек в Москве (год назад, в мае 2024 года их было 260), уточнили в AlphaRM.

История вопроса

Согласно данным СПАРК, сведения о владельцах компании не публикуются из-за санкций. Как ранее писал «ФВ», что в октябре 2020 года была закрыта сделка по выкупу 90% ООО «Еаптека». По 45% получили дочерняя компания Сбербанка — ООО «Цифровые активы» — и Amsele Limited. Еще 10% осталось у Anestozo Limited, бенефициаром которой ранее являлся Антон Буздалин (вышел из Anestozo, его доля была выкуплена). В 2022 году долю кипрской Amsele Limited приобрела международная компания ООО (МКООО) «Амсел», принадлежащая бывшему собственнику компании «Р-Фарм» Алексею Репику (вышел из состава владельцев «Р-Фарм Холдинга» в 2022 году).

Год назад в «Еаптеке» говорили о намерении сфокусироваться на увеличении доли на рынке, расширении географии присутствия и запуске новых сервисов. Для достижения этих целей новым генеральным директором была назначена Мария Дроздова. На новом посту она сменила члена Совета директоров компаний «Р-Фарм» и «Еаптека» Валерия Перелетова, который вступил в должность гендиректора компании в июле 2022 года. До него эту должность менее года занимала Мария Тимофеева. Кроме того, в мае 2022 года из компании ушла Евгения Ламина, занимавшая пост коммерческого директора.

Другие игроки

Если сделку закроют, Wildberries станет крупнейшим игроком, существенно усилив свое присутствие на фармрынке по сравнению с Ozon и Яндексом.

Другие игроки тоже предпринимают действия, косвенно свидетельствующие об активизации фармнаправления. Как выяснил «ФВ», Яндекс 30 мая 2025 года подал заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности на товарный знак «Я.Аптеки».

В 2020 году компания уже подавала заявку на регистрацию товарного знака «Яндекс Аптеки». Тогда же Яндекс анонсировал запуск нового сервиса «Аптеки». Сейчас по адресу apteki.yandex.ru работает агрегатор под названием «Все аптеки».

Чем вызван нынешний ребрендинг, в Яндексе не сообщили, пообещав сделать заявление позднее. Отметим, что в 2021 году «Яндекс.Маркет» получил фармацевтическую лицензию с прицелом на участие в эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств.

В ноябре 2020 года, еще до упрощения правил дистанционной торговли, разрешение на дистанционную торговлю лекарствами получил и Ozon.

Мнение экспертов

Возможную сделку директор программ стратегического развития АО «Тонус» Игорь Хасин считает логичной и своевременной.

«Компания Wildberries сформировала вариант потребительского поведения у огромной массы населения страны, когда выбор продукта покупателем предельно упрощен и доступ к товару обеспечен рядом с его домом», — сказал он. — Пазл сложился: огромная аудитория есть, дело в расширении ассортимента и создании специализированных пунктов выдачи».

Гендиректор Ассоциации российских фармпроизводителей Виктор Дмитриев считает, что объем онлайн-продаж лекарственных средств не будет существенно расти. «Целевая аудитория уже практически покрыта e-com, — говорит он. — В случае заключения такой сделки покупатели смогут получить лучший сервис за счет развитой сети курьеров Wildberries, но при условии, что храниться препараты будут на специализированных фармскладах, а доставляться с соблюдением всех норм».

В случае заключения этой сделки, она принципиально не изменит расстановку сил на рынке, хотя и привлечет внимание профильного сообщества, говорит директор по развитию ФК «Пульс» Сергей Еськин.

Обе компании получат хороший синергетический эффект от сделки, считает гендиректор Retailing consult Игорь Головко. «Для WB это может быть хорошим вариантом быстрого занятия доли на фармрынке. Купив такого игрока, они получают готовую широкую сеть ПВЗ имеющих право работать с лекарственными средствами. Сейчас доля маркетплейсов на фармрынке мизерна и составляет 1-2%. Было понятно, что с такой долей они смириться не могут и будут искать варианты более активного входа в рынок. Для Еаптеки это может быть хорошим вариантом повышения операционной эффективности в том числе за счет оптимизации функции логистики», — говорит он.

Последствия для фармрынка возможной сделки не имеют стратегической значимости, полагает директор «Озон Хелскеа Рус» (группа «Озон Фармацевтика») Андрей Горшков. Отрасли будет интересно наблюдать, как Wildberries справиться с многогранными вызовами, проистекающими из возможной сделки.

«Интегрировать розничную фарму в бизнес-модель маркетплейса непросто из-за специфики фармы и зарегулированности отрасли. Очевидно, что маркетплейс может обеспечить значительный рост коммуникаций с потребителями, но сможет ли он дать потребителям, что-то значительное с точки зрения логистики и доверия?» — говорит он.

Пока попытки маркетплейсов освоить розничную фарму не были заметными и удачными, считает Горшков.