Аптечный ритейл «Фармасинтез» выходит на новый виток развития

17:46
6 декабря 2018
327

Генеральным директором дистрибьютерской компании ГК «Фармасинтез» назначен Никита Пуния. Ранее он занимал пост исполнительного директора «Фармасинтез-Ритейл». 

Современная фармацевтическая промышленность нуждается в новом, молодом взгляде на продвижение фармбизнеса на отечественном рынке.

«Дочерняя компания группы компаний «Фармасинтез» в ближайшие годы планирует стать лидером в сегменте фармацевтического ритейла. "Фармасинтез-Ритейл" намерен держать курс на продвижение противодиабетических, гормональных, обезболивающих и противовирусных препаратов» – рассказал Никита Пуния.    

Никита Пуния окончил факультет менеджмента по программе «Управление инновациями и инвестициями» в Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова. Прошёл службу в армии Российской Федерации. 

ООО «Фармасинтез-Ритейл» входит в группу компаний «Фармасинтез» и является дистрибьютором широкого портфеля лекарственных препаратов: противовирусные, противодиабетические и прочие. «Фармасинтез-Ритейл» имеет налаженные партнерские связи с крупнейшими фармацевтическими дистрибьюторами России, аптечным ритейлом и продовольственной розницей. 

Источник публикации: ГК «Фармасинтез»

Компании
Фармасинтез
Российский фармпроизводитель
Также по теме
Вчера
Илья Коптяев сохранил пост гендиректора белгородской «Медтехники»  
02.08.2017
Минздрав надеется преодолеть кадровый голод с помощью целевиков
23.02.2016
Михаил Степанов покидает «Биотэк»
Популярное
Вчера
Росздравнадзор изымает из обращения препараты, содержащие валсартан производства «Майлен Лабораториз»
5187
04.12.2018
Эксперт: аптекам выгоднее всего продавать небрендированные дженерики
3554
04.12.2018
«7 дней за 7 минут» с Николаем Демидовым
3517
30.11.2018
Росздравнадзор изымает из оборота незаконно ввезенные в РФ серии препарата «Авастин»
3295
01.12.2018
«СИА Интернейшнл ЛТД» окончательно перешла к «Магниту»
2822