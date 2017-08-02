Аптечный ритейл «Фармасинтез» выходит на новый виток развития

Генеральным директором дистрибьютерской компании ГК «Фармасинтез» назначен Никита Пуния. Ранее он занимал пост исполнительного директора «Фармасинтез-Ритейл».
Современная фармацевтическая промышленность нуждается в новом, молодом взгляде на продвижение фармбизнеса на отечественном рынке.
«Дочерняя компания группы компаний «Фармасинтез» в ближайшие годы планирует стать лидером в сегменте фармацевтического ритейла. "Фармасинтез-Ритейл" намерен держать курс на продвижение противодиабетических, гормональных, обезболивающих и противовирусных препаратов» – рассказал Никита Пуния.
Никита Пуния окончил факультет менеджмента по программе «Управление инновациями и инвестициями» в Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова. Прошёл службу в армии Российской Федерации.
ООО «Фармасинтез-Ритейл» входит в группу компаний «Фармасинтез» и является дистрибьютором широкого портфеля лекарственных препаратов: противовирусные, противодиабетические и прочие. «Фармасинтез-Ритейл» имеет налаженные партнерские связи с крупнейшими фармацевтическими дистрибьюторами России, аптечным ритейлом и продовольственной розницей.
Источник публикации: ГК «Фармасинтез»
Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»