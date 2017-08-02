Аптечный ритейл «Фармасинтез» выходит на новый виток развития

Современная фармацевтическая промышленность нуждается в новом, молодом взгляде на продвижение фармбизнеса на отечественном рынке.

«Дочерняя компания группы компаний «Фармасинтез» в ближайшие годы планирует стать лидером в сегменте фармацевтического ритейла. "Фармасинтез-Ритейл" намерен держать курс на продвижение противодиабетических, гормональных, обезболивающих и противовирусных препаратов» – рассказал Никита Пуния.

Никита Пуния окончил факультет менеджмента по программе «Управление инновациями и инвестициями» в Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова. Прошёл службу в армии Российской Федерации.

ООО «Фармасинтез-Ритейл» входит в группу компаний «Фармасинтез» и является дистрибьютором широкого портфеля лекарственных препаратов: противовирусные, противодиабетические и прочие. «Фармасинтез-Ритейл» имеет налаженные партнерские связи с крупнейшими фармацевтическими дистрибьюторами России, аптечным ритейлом и продовольственной розницей.

Источник публикации: ГК «Фармасинтез»