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Аптечный рынок усиливает...

Аптечный рынок усиливает концентрацию

24.06.2025
11:10
Отдел новостей
Согласно данным AlphaRM за четыре месяца 2025 года, рынок аптечной розницы демонстрирует усиление консолидации и рост онлайн-продаж. Доля двадцати крупнейших сетей продолжает расти, они контролируют почти две трети оборота. E-com занимает 14,3% фармритейла.
Фото: Ринат Васбеев

Консолидирующиеся сети и e-com становятся главными драйверами фармритейла: по итогам четырех месяцев 2025 года TOP20 крупнейших сетей уже контролируют 65,9% денежного оборота аптек (год назад — 59,9%), а онлайн-продажи лекарств приблизились к 90 млрд руб.

Ключевые выводы 

Метрика Показатель Комментарий
Доля TOP20 сетей 65,9% (рост за год +6 п. п.)
Усилилась концентрация, быстрее всех росли «Апрель» и «Ригла»
Число аптек в стране 81,6 тыс. (+3% к М’4-2024)
Прирост обеспечили федеральные сети, их доля по количеству точек достигла 63,5% 
Онлайн или оффлайн 87,6 млрд руб. против 525,3 млрд руб. Е-com занимает 14,3% розничного рынка ЛС 
Лидер e-com-платформ Apteka.ru — 35,8% рынка, Polza.ru — 19,3%
TOP5 площадок формирует 79% онлайн-выручки
Средняя выручка аптеки 2,43 млн руб./мес (+9%) Максимум в Москве — 4,33 млн руб.

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Что это значит для рынка

  • Усиление ценовой конкуренции. Сети-лидеры наращивают оборот за счет масштаба и собственных сервисов доставки, что давит на маржу одиночных аптек.
  • Перераспределение рекламных бюджетов. Быстрый рост онлайн-продаж заставляет производителей смещать промоактивность в e-com-канал. Уже девять из десяти брендов-лидеров растут там быстрее рынка.
  • Фокус на эффективность точки. Рост средней выручки на аптеку опережает расширение сети, что указывает на цифровизацию процессов закупки и логистики.

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Дополнительные факты

Средняя цена отпуска лекарств в аптеках выросла на 16% за период к аналогичному периоду прошлого года и составила 384 руб. При этом средняя цена на иностранные лекарства составляет 585 руб. (+10%), а на российские - 281 руб. (+21%).

Федеральные сети продолжают наращивать свою долю на рынке. По итогам четырех месяцев их доля составила 55% (динамика роста +16% к аналогичному периоду прошлого года).

Объем рынка в денежном выражении составил 1027 млрд руб. (+17%), в натуральном - 1,92 млрд упаковок (+2%).

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