Аптечный сегмент не смог внедрить искусственный интеллект из-за нехватки данных

Аптечному сегменту пока не удается глобально внедрить искусственный интеллект в работу. Все дело в нехватке данных, выяснил «ФВ».

О попытках аптек работать с ИИ на собственном опыте рассказал генеральный директор аптечной сети «Фарма» Александр Миронов. По его словам, на волне популярности технологии многие компании обращаются к подрядчикам с запросом на использование нейросетей, но, как следует из общения с разработчиками, данных для ее обучения требуется гораздо больше, чем есть у кого-либо из игроков фармрынка.

При этом ИИ куда более успешно применяется в другом сегменте фармрынка. В каких сферах фармрынка работает технология? Что прогнозирует рынок в применении ИИ? Ответы на эти вопросы читайте в «ФВ» № 10 (1109) от 18.04.2023 в материале «Надежда на разум».