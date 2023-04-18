Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРозница
Аптечный сегмент не...

Аптечный сегмент не смог внедрить искусственный интеллект из-за нехватки данных

18.04.2023
18:20
Руслан Мавлиханов

Нейросети вновь стали предметом обсуждения в мире благодаря популярному чат-боту. В аптечном сегменте инновации себя не проявили. В другой сфере фармрынка дела обстоят лучше. 

Аптечному сегменту пока не удается глобально внедрить искусственный интеллект в работу. Все дело в нехватке данных, выяснил «ФВ».

О попытках аптек работать с ИИ на собственном опыте рассказал генеральный директор аптечной сети «Фарма» Александр Миронов. По его словам, на волне популярности технологии многие компании обращаются к подрядчикам с запросом на использование нейросетей, но, как следует из общения с разработчиками, данных для ее обучения требуется гораздо больше, чем есть у кого-либо из игроков фармрынка.

При этом ИИ куда более успешно применяется в другом сегменте фармрынка. В каких сферах фармрынка работает технология? Что прогнозирует рынок в применении ИИ? Ответы на эти вопросы читайте в «ФВ» № 10 (1109) от 18.04.2023 в материале «Надежда на разум».

Читать материал полностью

18.04.2023
Надежда на разум
Как в российской фармотрасли применяют искусственный интеллект
№10 (1109)

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.