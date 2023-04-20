«Аптека.ру» стала победителем в номинации «E-commerce» в конкурсе «Платиновая унция»

В номинации «Компания года», подноминации «E-commerce» победу одержала компания «Аптека.ру».

В числе номинантов за эту награду также боролись:

«Асна»

«Здравсити»

«Ригла»

«Еаптека»

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. Из года в год церемония собирает представителей отрасли, власти и научного сообщества.