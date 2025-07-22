Аптекам посоветовали проверить ФРМО после обновления в ЕГИСЗ

Минздрав опубликовал инструкцию по корректному внесению сведений в карточку организации в Федеральном регистре медицинских организаций (ФРМО). Размещение информации в Единой государственной информационной системе (ЕГИСЗ), касающейся деятельности аптечной организации, ее персонала и оказываемых услуг, стало обязательным лицензионным требованием два года назад — 1 марта 2023 года. Памятка содержит сведения о редактировании информации.

«Недавно было проведено обновление системы ЕГИСЗ, в результате которого у некоторых пользователей произошла частичная потеря данных в ФРМО», — объяснила исполнительный директор ААУ «СоюзФарма» Мария Литвинова.

Она рекомендует аптечным организациям зайти в свою карточку на портале. «Появилась кнопка «редактировать»: необходимо проверить каждый раздел, — поясняет Литвинова. — Теперь при корректном заполнении каждого раздела появляется зеленая «галочка». Необходимо проверить, что контактные данные, юридический адрес, электронная подпись отображаются корректно. После проверки нужно поставить электронную подпись». В таком случае аптека может быть уверена, что данные будут корректно отображаться в системе ФРМО.

Ранее отраслевые ассоциации заявили, что около 40% фарморганизаций не смогли выгрузить данные о себе в единую государственную систему. Они направили письмо в Росздравнадзор с просьбой оказать содействие аптекам в решении технических проблем с ФРМР и ФРМО, системы не адаптированы под фармотрасль. Тем не менее, весной «ФВ» обратил внимание, что надзорный орган стал проверять полноту и достоверность данных, которые фарморганизации вносят в ФРМО.

Рабочая группа продолжает рассматривать вопросы от представителей отрасли, рассказал «ФВ» исполнительный директор РААС Александр Опарин.