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Аптекам посоветовали проверить...

Аптекам посоветовали проверить ФРМО после обновления в ЕГИСЗ

22.07.2025
17:20
Ольга Коберник
Минздрав на портале ЕГИСЗ опубликовал инструкцию по корректному заполнению сведений в ФРМО. Участники рынка до сих пор сталкиваются со сложностями при внесении данных в систему, а весной Росздравнадзор начал проверять их достоверность и полноту. Рабочая группа рассматривает вопросы, которые волнуют участников отрасли, рассказали в РААС.
Фото: 123rf.com

Минздрав опубликовал инструкцию по корректному внесению сведений в карточку организации в Федеральном регистре медицинских организаций (ФРМО). Размещение информации в Единой государственной информационной системе (ЕГИСЗ), касающейся деятельности аптечной организации, ее персонала и оказываемых услуг, стало обязательным лицензионным требованием два года назад — 1 марта 2023 года. Памятка содержит сведения о редактировании информации. 

«Недавно было проведено обновление системы ЕГИСЗ, в результате которого у некоторых пользователей произошла частичная потеря данных в ФРМО», — объяснила исполнительный директор ААУ «СоюзФарма» Мария Литвинова.

Она рекомендует аптечным организациям зайти в свою карточку на портале. «Появилась кнопка «редактировать»: необходимо проверить каждый раздел, — поясняет Литвинова. — Теперь при корректном заполнении каждого раздела появляется зеленая «галочка». Необходимо проверить, что контактные данные, юридический адрес, электронная подпись отображаются корректно. После проверки нужно поставить электронную подпись». В таком случае аптека может быть уверена, что данные будут корректно отображаться в системе ФРМО.

Ранее отраслевые ассоциации заявили, что около 40% фарморганизаций не смогли выгрузить данные о себе в единую государственную систему. Они направили письмо в Росздравнадзор с просьбой оказать содействие аптекам в решении технических проблем с ФРМР и ФРМО, системы не адаптированы под фармотрасль. Тем не менее, весной «ФВ» обратил внимание, что надзорный орган стал проверять полноту и достоверность данных, которые фарморганизации вносят в ФРМО. 

Рабочая группа продолжает рассматривать вопросы от представителей отрасли, рассказал «ФВ» исполнительный директор РААС Александр Опарин.

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