Аптекам рекомендовали расширить ассортимент антибиотиков и противовирусных средств

Росздравнадзор рекомендовал аптечным организациям и индивидуальным предпринимателям расширить ассортимент антибиотиков и противовирусных лекарственных препаратов и поддерживать их неснижаемый запас. Такие рекомендации были даны из-за сезонного роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщили в службе.

В Росздравнадзоре также напомнили, что аптеки должны соблюдать правила отпуска рецептурных препаратов. Нарушение влечет ответственность по п.4 ст.14.1 КоАП РФ.

Руководителям медицинских организаций рекомендовали выписывать рецепты на препараты, в том числе антибиотики, в соответствии с требованиями Порядка назначения лекарственных препаратов, утвержденного Приказом Минздрава России № 1094н от 24.11.2021.

Ранее ВОЗ обновила рекомендации по лечению гриппа. Если заболевание проходит нетяжело, при этом вероятность бактериальной сопутствующей инфекции низкая, противопоказано назначение антибиотиков.