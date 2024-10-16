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Аптекам рекомендовали расширить...

Аптекам рекомендовали расширить ассортимент антибиотиков и противовирусных средств

16.10.2024
16:52
Дина Коблова
Росздравнадзор рекомендовал аптекам расширить ассортимент антибиотиков и противовирусных препаратов из-за сезонного роста заболеваемости вирусными инфекциями. Служба также напомнила об ответственности за нарушения правил отпуска рецептурных лекарств.
Фото: 123rf.com

Росздравнадзор рекомендовал аптечным организациям и индивидуальным предпринимателям расширить ассортимент антибиотиков и противовирусных лекарственных препаратов и поддерживать их неснижаемый запас. Такие рекомендации были даны из-за сезонного роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщили в службе.

В Росздравнадзоре также напомнили, что аптеки должны соблюдать правила отпуска рецептурных препаратов. Нарушение влечет ответственность по п.4 ст.14.1 КоАП РФ.

Руководителям медицинских организаций рекомендовали выписывать рецепты на препараты, в том числе антибиотики, в соответствии с требованиями Порядка назначения лекарственных препаратов, утвержденного Приказом Минздрава России № 1094н от 24.11.2021.

Ранее ВОЗ обновила рекомендации по лечению гриппа. Если заболевание проходит нетяжело, при этом вероятность бактериальной сопутствующей инфекции низкая, противопоказано назначение антибиотиков. 

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