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Аптеки ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обяжут получить лицензию

05.10.2022
16:39
Артем Косенок
Таисия Кубрина

Аптеки четырех регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — обяжут получить лицензию до 1 января 2024 года. Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации.   

Фото: Артем Косенок

Частные фармацевтические организации ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей обязали получить лицензию на ведение деятельности до 1 января 2024 года. Такая норма содержится в Федеральных конституционных законах № 5, № 6, № 7 и № 8 от 04.10.2022. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Выданные ранее властями Украины и вышеперечисленных регионов разрешительные документы на осуществление деятельности государственным фармацевтическим организациям действуют до 1 января 2026 года. Под исключение попадает деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

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