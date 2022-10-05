Аптеки ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обяжут получить лицензию

Частные фармацевтические организации ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей обязали получить лицензию на ведение деятельности до 1 января 2024 года. Такая норма содержится в Федеральных конституционных законах № 5, № 6, № 7 и № 8 от 04.10.2022. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Выданные ранее властями Украины и вышеперечисленных регионов разрешительные документы на осуществление деятельности государственным фармацевтическим организациям действуют до 1 января 2026 года. Под исключение попадает деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.