Аптеки не могут продать лекарства из-за проблем с интернетом

Ситуация в регионах

Власти многих регионов России предупреждают об отключении мобильного интернета для обеспечения безопасности жителей. Накануне подобные действия затронули даже Камчатский край. «Отмечу, что сейчас более чем в 50 регионах России проводится аналогичная отработка действий всех ведомств по реагированию в кризисных ситуациях и действуют ограничения мобильного интернета», – сказал заместитель председателя правительства Камчатского края – министр цифрового развития Камчатского края Николай Киселев. В Ленинградской области на аппаратном совещании в областном правительстве губернатор Александр Дрозденко рассказал об усилении мер безопасности в регионе в связи с угрозой беспилотных летательных аппаратов.

С начала июля в фармчатах работники первого стола фиксировали проблемы с интернетом в аптеках в Волгограде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Самаре. Отмечалось, что в Нижнем Новгороде интернета нет две недели, в Туле – три недели.

Продолжительные сбои препятствуют приему безналичных платежей, но главная проблема с реализацией маркированных лекарственных препаратов. Согласно Постановлению Правительства №257 от 03.03.2025, вступившему в силу в начале лета, продажа таких препаратов требует обязательной онлайн-проверки на кассе. В отсутствие стабильного интернет-соединения продажа лекарств становится фактически невозможной.

Как работают аптеки без интернета

Как выяснил «ФВ», аптеки, которым знакомы проблемы с перебоями интернета, используют локальный модуль «Честного знака». Он представляет собой стороннее программное обеспечение (ПО), которое работает в фоновом режиме совместно с ПО аптеки, но скачивается отдельно.

«При отсутствии интернет-соединения и не возможности произвести онлайн-проверку кода маркировки, автоматически срабатывает офлайн-проверка, которая происходит с помощью локального модуля «Честного знака». После установки этой программы, настраивается взаимодействие между кассовым ПО и локальным модулем», – объяснила коммерческий директор компании «Фармбазис», которая производит аптечное ПО, Юлия Рябуха. Она предупреждает о необходимости устанавливать офлайн модуль в каждую аптеку аптечной сети отдельно.

В Москве проблем на кассах почти не возникает. «Аптеки могут продавать маркированные товары без подключения к сети, а все накопленные данные синхронизируются сразу после восстановления связи», – пояснил Константин Тиунов, коммерческий директор сети премиальных аптек «Юнифарма».

По его словам, за этот год серьезных проблем с интернетом практически не возникало благодаря дублированию каналов связи. «Были единичные случаи, например, на празднование Дня Победы, когда ряд аптек в центре Москвы оставались без связи несколько часов. Такие перебои сейчас крайне редки и не затягиваются более чем на 3–4 часа», – отметил он.

В «Ригле» зафиксировали локальные сбои интернет-соединения в ряде регионов на фоне ограничения мобильного интернета. «Возникающие в связи с этим затруднения в работе затронули лишь крайне незначительную часть аптек сети — преимущественно ту, где отсутствует проводное подключение к интернету», – рассказал заместитель генерального директора по информационным технологиям АС «Ригла» Вадим Горбунов.

Он отметил, что при временном отсутствии интернета часть операций ограничена: безналичная оплата и приемка маркированного товара приостанавливаются, так как требуется онлайн-проверка в системе маркировки. «Отпуск товара в ситуации отключения интернета продолжается через наличный расчет. Данные о сканировании маркировки фиксируются в кассовом аппарате (ККМ) и автоматически передаются в систему мониторинга (МДЛП) через ОФД при восстановлении связи», – пояснил он. На сегодняшний день сеть «Ригла» представлена в 74 регионах России, везде аптеки обеспечивают непрерывный отпуск товара.

В «Фармбазисе» поясняют, что отклонения (ошибки) фиксируются в личном кабинете «Честного знака» клиента, и ответственность в этом случае лежит на аптеке как владельце. Специалисты компании указывают, что, согласно законодательству, до 1 сентября 2025 года офлайн-проверка лекарственных препаратов не применяется. Поэтому при реализации маркированного лекарственного препарата без доступа к интернету, если у контролирующих органов возникнут вопросы к аптеке по поводу отсутствия онлайн-проверки при продаже такого препарата, технические специалисты могут предоставить лог. Этот лог подтверждает, что аптека действовала правильно. Они поясняют, что логирование – это запросы проверки в онлайн-разрешительном режиме, на которые не были получены ответы от «Честного знака».

Чтобы избежать нарушений при работе с маркированными лекарственными препаратами, следует отказаться от продажи в случае, если проверка (онлайн или офлайн) товара вернула ошибку, предупреждают в компании.

Когда локальный модуль не выручает

Ситуация осложняется, если есть длительные отключения интернета. Так, у локального модуля «Честного знака» есть жесткие ограничения: для его функционирования требуется синхронизация с серверами ЦРПТ не реже одного раза в 72 часа. При более длительном отсутствии подключения модуль блокируется. В условиях отключения интернета более чем на три дня он не спасет аптеки от проверок.

«Офлайн модуль «Честного знака» не дает работать больше трех дней. Надеялись, что интернет появится, отпускали препараты, но КИЗы так и не отправились в МДЛП, а виноваты оказались мы», – рассказала председатель Новгородской профессиональной ассоциации фармацевтических работников Ольга Хруцкая.

По ее словам, аптеки, в которых нет проводного интернета, не работают. «Это настоящая беда, так как не возможно оказывать населению лекарственную помощь. В больших населенных пунктах в основном есть возможность подключиться к проводному интернету, хотя не везде. Вся проблема в отдаленных местностях, где и аптека одна, и проводного интернета нет и не ожидается», – добавила она. Область имеет ряд закрытых объектов и интернет отключают постоянно на длительный срок, более недели.

В Самарской области тоже столкнулись с подобной проблемой. «Нет интернета — аптека закрыта», – констатировала председатель Самарской областной фармацевтической ассоциации Елена Гладкова. Она пояснила, что современные кассовые системы требуют стабильного онлайн-соединения для обмена данными с ФНС и работы с маркировкой. В их случае есть особенность программы. «Все работает на одном сервере и без интернета нет возможности обмениваться данными», — говорит Гладкова.

Руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков на совещании «Фармкомпании и аптечные сети в эпоху МДЛП» подтвердил, что оператор осведомлен о сложной ситуации. «Вопрос находится на рассмотрении у регулятора», – заявил он. Хруцкая подтвердила, что ЦРПТ передал вопрос в Минздрав и Росздравнадзор, но пока решения нет. «ФВ» направил запрос в ЦРПТ.