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Аптеки обяжут передавать...

Аптеки обяжут передавать данные об обороте детской воды с марта 2024 года

30.05.2023
12:01
Артем Косенок
Таисия Кубрина

Производители должны начать выпускать маркированную воду для детского питания с 1 сентября. Аптечные организации получили отсрочку для передачи данных о ее обороте до 1 марта 2024 года.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Правительство ввело с 1 сентября 2023 года обязательную маркировку детской воды. С осени производители должны будут выпускать воду для детского питания только с кодами идентификации. Другие участники рынка, в том числе и аптеки, должны будут передавать данные о ее обороте с 1 марта 2024 года. Соответствующее постановление № 834 от 27.05.2023 опубликовано на портале правовой информации.

Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ № 841 от 31.05.2021 «Об утверждении правил маркировки упакованной воды средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении упакованной воды».

Импортеры должны учесть, что выпуск на рынок приобретенной до 1 сентября немаркированной воды возможен только до конца сентября. Затем ввоз импортной детской воды в страну без кодов будет запрещен.

В октябре 2022 года сообщалось, что малый и средний региональный аптечный бизнес может отказаться от продажи минеральной воды из-за сложностей, возникших при внедрении маркировки такой продукции. Проблема заключается в том, что для маркировки лекарств используется система МДЛП, а для минеральной воды – Государственная информационная система мониторинга товаров (ГИС МТ). Использование сразу двух систем затрудняет приемку и отпуск товара. Работа с ними, а также обучение персонала повлекут дополнительные расходы.

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