Аптеки выступили против сервисов выплаты кешбэка покупателям

Ряд платформ предлагают покупателям препаратов выплату кешбэка за приобретение определенных позиций. «Появляются различные сервисы, которые заявляют, что они созданы для покупателей. Они предоставляют кешбэк на покупку определенных препаратов и с этой целью собирают бюджет от производителей», — рассказал генеральный директор сети «Фарма» (Рязань) Александр Миронов.

«ФВ» ознакомился с презентацией сервиса «Чеки из аптеки», которую компания предоставляет производителям на этапе переговоров. В ней сказано, что через приложение ежемесячно проходит более 2 млн чеков, товарооборот по этим операциям превышает 3 млрд руб. К программе подключено более 43 тыс. аптечных учреждений, сказано в презентации.

IRIS направило письмо всем партнерам с уведомлением о том, что не считает возможным использование мобильных приложений «Чеки из аптеки», «Кешбэк из аптек», иных аналогичных или похожих платформ/приложений при работе в части мотивации работников аптек, входящих в состав партнерства.

«Мобильные приложения внедряют схемы взаимодействия, которые концептуально искажают процессы, принятые для работы аптечных сетей по маркетинговым контрактам с производителями в рамках согласованных маркет-планов», — сказано в письме.

В обращении генеральный директор IRIS Галина Орлова попросила производителей предоставить обратную связь по срокам «прекращения данных активностей». Она сообщила «ФВ», что аптеки, входящие в партнерство, были исключены из списков приложений.

Ранее обращение в адрес партнеров-производителей направила «Аптечная сеть 36,6». Компания проинформировала их о недопустимости применения недобросовестных практик прямого финансового стимулирования сотрудников аптек, включая системы кешбэк, программы «Чеки из аптеки».

О позиции производителей и мерах, которые предпринимает розничный рынок, читайте в «ФВ» № 15 в материале «Аптеки заподозрили кешбэки».