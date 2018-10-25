Арбитраж подтвердил решение ФАС в отношении «Биофармус»

Ранее ФАС России признала актом недобросовестной конкуренции действия компании, которая ввела в гражданский оборот на территории РФ БАД с наименованием «Аевит», которое тождественно наименованию лекарственного препарата «Аевит», зарегистрированного в установленном законом порядке. Таким образом, ООО «Биофармус» вводила потребителей в заблуждение в отношении идентичности лекарственного препарата и биологически активной добавки к пище.

Поводом к возбуждению дела послужило заявление ООО «Люми» – производителя лекарственного препарата «Аевит», который является витаминным комплексом, разработанным советскими учеными и известным с 70-х годов прошлого века.

Источник: ФАС России