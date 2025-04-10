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«Арфлейда» отмечен «Платиновой...

«Арфлейда» отмечен «Платиновой унцией» в номинации «Лонч года» в государственном секторе

10.04.2025
20:16
Стал известен победитель в номинации «Препарат года» подноминации «Лонч года. Государственный сектор» XXV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
Фото: Елена Григорьева

Победителем в номинации в номинации «Препарат года» подноминации «Лонч года. Государственный сектор» стал препарат «Арфлейда» компании «Р-Фарм».

На победу в номинации «Лонч года. Государственный сектор» претендовали также:

  • «Лантесенс» («Генериум»);
  • «Равэртир» («Фармасинтез»);
  • «Эйтоплазм» («Фармстандарт»);
  • «Элбигем» («Фармасинтез»).

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. Из года в год церемония собирает представителей отрасли, власти и научного сообщества.

На протяжении пяти месяцев за лучших из лучших в индустрии голосовали:

  • более 200 экспертов из бизнес-сообщества,
  • свыше 3 000 фармацевтов,
  • более 5 000 врачей.

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