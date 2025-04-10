«Арфлейда» отмечен «Платиновой унцией» в номинации «Лонч года» в государственном секторе
Победителем в номинации в номинации «Препарат года» подноминации «Лонч года. Государственный сектор» стал препарат «Арфлейда» компании «Р-Фарм».
На победу в номинации «Лонч года. Государственный сектор» претендовали также:
- «Лантесенс» («Генериум»);
- «Равэртир» («Фармасинтез»);
- «Эйтоплазм» («Фармстандарт»);
- «Элбигем» («Фармасинтез»).
«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. Из года в год церемония собирает представителей отрасли, власти и научного сообщества.
На протяжении пяти месяцев за лучших из лучших в индустрии голосовали:
- более 200 экспертов из бизнес-сообщества,
- свыше 3 000 фармацевтов,
- более 5 000 врачей.
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