«Арфлейда» отмечен «Платиновой унцией» в номинации «Лонч года» в государственном секторе

Победителем в номинации в номинации «Препарат года» подноминации «Лонч года. Государственный сектор» стал препарат «Арфлейда» компании «Р-Фарм».

На победу в номинации «Лонч года. Государственный сектор» претендовали также:

«Лантесенс» («Генериум»);

«Равэртир» («Фармасинтез»);

«Эйтоплазм» («Фармстандарт»);

«Элбигем» («Фармасинтез»).

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. Из года в год церемония собирает представителей отрасли, власти и научного сообщества.

На протяжении пяти месяцев за лучших из лучших в индустрии голосовали: