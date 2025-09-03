«Аристо Фарма» сообщает об изменениях в руководстве компании

назначен новым генеральным директором ООО «Аристо Фарма», сообщили «ФВ» в пресс-службе компании. Он приступает к обязанностям с 1 октября 2025 года, взяв на себя ответственность за стратегическое развитие компании с сохранением курса на расширение продуктового портфеля, дальнейшие рост и развитие компании на российском рынке и ориентацию на клиента.

Патрашев обладает обширным опытом в фармацевтической отрасли, накопленным за более чем двадцать пять лет работы в ведущих международных фармацевтических компаниях – Berlin Chemie, GlaxoSmithKline, Galderma, Sandoz и др. В течение десяти лет он возглавлял российское подразделение Galderma, увеличив за этот период численность компании в три раза, а оборот компании — в пять раз. Карьера Патрашева всегда была связана с инновационными, перспективными и динамично развивающимися сегментами фармацевтического рынка.

Йонас Триггвасон, который сопровождал «Аристо» с самых ранних этапов становления и руководил компанией с января 2020 года, выходит на заслуженный отдых. За пять с половиной лет ему удалось добиться невероятного прогресса – создания полноценной фармацевтической компании со штатом из 90 сотрудников, современным офисом и складом в Москве. До конца этого года Триггвасон продолжит участвовать в жизни компании, передавая дела новому руководителю.

«Аристо» стала важной частью моей профессиональной истории. Компания сегодня занимает сильную и устойчивую позицию на рынке, несмотря на непростую для всех экономическую обстановку. Уже сформирована высококвалифицированная команда на всех уровнях и непрерывно совершенствуются бизнес-процессы. Потенциал велик, и перед компанией открыты возможности для роста, развития и трансформации – все условия для успешного будущего», – отмечает Триггвасон.