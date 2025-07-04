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«Артген биотех» инвестировала...

«Артген биотех» инвестировала в Genetico 238 млн рублей через допэмиссию

04.07.2025
10:04
Отдел новостей
«Артген биотех» выкупила 7 млн акций дочерней Genetico, размещенных по закрытой подписке. «Артген биотех» инвестировал в Genetico 238 млн руб., выкупив допэмиссию «дочки».
Фото: «Артген биотех»

Группа компаний «Артген биотех» выкупила все 7 млн дополнительных акций дочерней компании Genetico, размещенных по закрытой подписке. Об этом сообщается на сайте компаний.

Решение об увеличении уставного капитала Genetico было принято акционерами на внеочередном собрании в октябре 2024 года. Цена размещения составила 34 руб. за акцию. Сделка завершилась 2 июля.

Общий объем инвестиций со стороны «Артген биотех» составил 238 млн руб. В результате ее доля в Genetico выросла с 76,25 до 78,10%.

Компания планирует направить часть привлеченных средств на разработку препаратов генной терапии для лечения орфанных заболеваний.

В 2023 году Genetico разместила 10 млн акций (12%) в рамках IPO на Московской бирже по цене 17,88 руб. за штуку. Компания привлекла 178,8 млн руб. Спрос на акции превысил предложение в 2,5 раза, сообщили в пресс-службе компании. В марте 2024 года в «Артген биотех» заявляли, что не будут проводить вторичное размещение акций.

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