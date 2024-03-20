«Артген биотех» не будет проводить вторичное размещение акций в 2024 году

Биотехнологическая компания «Артген биотех» не будет проводить вторичное размещение акций (SPO) в 2024 году. По словам генерального директора компании Сергея Масюка, оценив текущие финансовые показатели и планы на год, компания не видит необходимости в проведении допэмиссии. Как сообщили в пресс-службе компании, обновленную стратегию приняли на совете директоров в конце 2023 года.

Согласно обновленной стратегии, к 2026 году компания намерена сформировать портфель из 10 препаратов-кандидатов для лечения генетических, возраст-зависимых, инфекционных и онкологических заболеваний для последующего вывода на рынок 5—6 препаратов. Также в планах запуск работы по проектированию и созданию производственной биотехнологической базы для компаний группы и внешних разработчиков.

В текущем году «Артген биотех» также продолжит расширять рынки и географию присутствия сервисов компаний (Гемабанк, Genetico, Репробанк) и разработок на рынке: препарата «Неоваскулген», изделий компании «Гистографт». Также планируется выводить на рынок разработки продвинутых стадий и получение регистрационных удостоверений: по вакцинам («Бетувакс-Ков-2», «Тетрафлюбет», «Комби 5V») и линейки изделий ген-активированных матриксов «Гистографта».

Компания основана в 2003 году как Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ). В декабре 2009 года компания провела IPO. В июле 2023 года ИСКЧ провел ребрендинг, сменив название на «Артген биотех». В марте 2023 года его акции были включены в два индекса Мосбиржи.