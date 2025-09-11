PROекции будущегоБизнесАптекарь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Мультимедиа
ПодкастыВебинарыИнтервью
Мнения экспертовКалендарь событий
PROекции будущегоБизнесНовостиАптекарь
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Артур Валиев призвал...

Артур Валиев призвал «почистить» Перечень ЖНВЛП от старых молекул

Эксклюзив
11.09.2025
11:53
Екатерина Погонцева
Старая номенклатура Перечня ЖНВЛП влияет на расчеты при формировании планов госфинансирования, считает глава «Sun Pharma Евразия». Он предложил «почистить» список жизненно важных лекарств по признаку молекулы от «всякой ерунды».
Артур Валиев | Фото: Екатерина Погонцева

Перечень ЖНВЛП содержит очень большое количество старых молекул, которые оттягивают на себя расчеты при формировании планов государственного финансирования, считает генеральный директор «Sun Pharma Евразия» Артур Валиев. Он предложил «почистить» список жизненно важных лекарственных препаратов по признаку молекулы.

«Надо убрать оттуда всякую ерунду: парацетамол, ибупрофен, панкреатин. Огромное количество старой номенклатуры, которая там хранится еще с 90-х годов. И если это сделать, то у государства высвободится значительно больше возможностей для включения в ЖНВЛП действительно необходимых новых молекул. Если посмотреть на то, как компании подают и как компании проходят комиссии по ЖНВЛП — это квест, это реальный квест, где очень многим компаниям приходится доказывать экономическую эффективность. Но почему-то никто не думает, а в чем экономическая эффективность сохранения парацетамола и ибупрофена», — сказал он на XVII конференции «PROекции будущего», передает корреспондент «ФВ».

Предложения о пересмотре Перечня ЖНВЛП регулярно выдвигаются на фармрынке. В апреле Ассоциация индустрии товаров для здоровья также выступила с предложением вывести из этого списка все безрецептурные средства. Сегодня в него входят 59 МНН со статусом ОТС, 81% из которых практически не закупаются системой здравоохранения. Среди них «много лекарств от диареи и насморка». Инициативу Ассоциации индустрии товаров для здоровья поддерживают СПФО и АРФП.

Нет комментариев

Комментариев:

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряПрезентация Proекции будущегоКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.