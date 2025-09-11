Артур Валиев призвал «почистить» Перечень ЖНВЛП от старых молекул

Перечень ЖНВЛП содержит очень большое количество старых молекул, которые оттягивают на себя расчеты при формировании планов государственного финансирования, считает генеральный директор «Sun Pharma Евразия» Артур Валиев. Он предложил «почистить» список жизненно важных лекарственных препаратов по признаку молекулы.

«Надо убрать оттуда всякую ерунду: парацетамол, ибупрофен, панкреатин. Огромное количество старой номенклатуры, которая там хранится еще с 90-х годов. И если это сделать, то у государства высвободится значительно больше возможностей для включения в ЖНВЛП действительно необходимых новых молекул. Если посмотреть на то, как компании подают и как компании проходят комиссии по ЖНВЛП — это квест, это реальный квест, где очень многим компаниям приходится доказывать экономическую эффективность. Но почему-то никто не думает, а в чем экономическая эффективность сохранения парацетамола и ибупрофена», — сказал он на XVII конференции «PROекции будущего», передает корреспондент «ФВ».

Предложения о пересмотре Перечня ЖНВЛП регулярно выдвигаются на фармрынке. В апреле Ассоциация индустрии товаров для здоровья также выступила с предложением вывести из этого списка все безрецептурные средства. Сегодня в него входят 59 МНН со статусом ОТС, 81% из которых практически не закупаются системой здравоохранения. Среди них «много лекарств от диареи и насморка». Инициативу Ассоциации индустрии товаров для здоровья поддерживают СПФО и АРФП.