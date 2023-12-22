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Astellas прекратит выпуск...

Astellas прекратит выпуск в России антибиотика «Вильпрафен»

22.12.2023
16:36
Артем Косенок
Японская компания Astellas прекратит выпуск в России антибиотика «Вильпрафен». В Минздраве предлагают заменять его азитромицином и кларитромицином, однако к ним у пациентов может быть резистентность, отмечают эксперты. 
Фото: azerbaijan_stockers/Freepik

Японская компания Astellas решила вывести с российского рынка антибиотики «Вильпрафен» и «Вильпрафен солютаб» (МНН джозамицин), пишет РБК.

Во второй половине декабря в российских аптеках практически закончились запасы этих лекарств. По данным онлайн-агрегатора аптек «Мегаптека», в Москве 21 декабря «Вильпрафен солютаб» был доступен лишь в одной из 2,5 тыс. подключенных к сервису аптек. «Вильпрафена» не было вообще.

Согласно данным ГРЛС, препараты выпускает завод «Ортат» (входит в группу «Р-Фарм»), а также «Зио-Здоровье» (холдинг «Фармэко»). В компании «Зио-Здоровье», куда корреспондент издания обратился как потребитель, сообщили, что Astellas приняла решение прекратить производство джозамицина в России и вывести его с рынка. В российском представительстве японской фармкомпании, куда РБК обратился аналогичным образом, подтвердили прекращение производства и вывод с рынка «Вильпрафена», уточнив, что другие ее препараты останутся. Причин такого решения собеседники РБК не назвали.

В ответ на официальный запрос в «Фармэко», куда входит «Зио-Здоровье», порекомендовали обратиться в Astellas. На запросы РБК в Astellas и «Р-Фарм» не ответили.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк считает вывод «Вильпрафена» с российского рынка неожиданным решением. Он отмечает, что в России у этого препарата нет аналогов, и пока неизвестно, что кто-то собирется его выпускать. При этом он отмечает, что лекарственное средство пользуется спросом, и полагает, что пациентов не оставят без этого лекарства. Не исключено, что кто-то из его нынешних производителей получит принудительную лицензию на выпуск препарата, отметил Шуляк.

По данным реестра Росздравнадзора, последние партии «Вильпрафена солютаба» производства «Зио-Здоровье» были введены в оборот в июле этого года. Сведения о выпуске «Вильпрафена» изданию обнаружить не удалось. Имеющихся в медорганизациях остатков препаратов хватит чуть больше чем на полгода, в аптеках запасов осталось менее чем на месяц, рассказали РБК в пресс-службе Минздрава. Там не стали комментировать вопрос с прекращением производства джозамицина в России. При этом в министерстве отметили, что джозамицин можно заменить на лекарства с МНН азитромицин и кларитромицин.

Однако с этими препаратами могут быть другие сложности, отмечают эксперты. Из-за происходившего в пандемию коронавируса неправильного и чрезмерного использования антибиотиков, не приносившего эффекта, у населения сформировалась высокая резистентность к таким препаратам, считает доктор медицинских наук, профессор Светлана Каневская. С ней согласна руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра Марина Бережная. Она также отмечает, что из-за неконтролируемого приема антибиотиков населением микробы, находящиеся в организмах пациентов, «привыкают» к препаратам.

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