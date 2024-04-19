AstraZeneca и «Акрихин» продолжили публичный спор о дженерике «Форсига»

AstraZeneca подала заявление в Следственный комитет, где говорится о преступлении, предусмотренном ст.147 УК РФ «Нарушение изобретательских и патентных прав». «В России это первый случай обращения в СКР фармкомпании для защиты прав на оригинальный препарат», — сообщили «ФВ» в пресс-службе компании. В то же время в «Акрихине» обратили внимание, что дженерик официально зарегистрирован. В компании сообщили «ФВ», что в текущих обстоятельствах обращение компании AstraZeneca в Следственный комитет выглядит «как часть широкой информационной кампании, направленной на оказание дополнительного давления на АО «Акрихин» в целях воспрепятствования обращения более доступного препарата на рынке».

«ФВ» направил запрос в Следственный комитет России.

Публичный спор возник после ввода в гражданский оборот 11 апреля 2024 года препарата «Фордиглиф», регудостоверением на который владеет Polpharma, на территории России ее представляет «Акрихин».

В «Акрихине» полагают, что имеют право выпускать препарат, так как патент № 2746132, который защищает оригинальный препарат «Форсига», выдан с нарушением. Об этом, по мнению компании свидетельствует постановление президиума Суда по интеллектуальным правам СИП552-2022 от 23.10.2023. Дело касается другой дженериковой компании — KRKA, которая оспаривает выдачу патента № 2746132. Это второй патент, защищающий «Форсигу». От первого AstraZeneca отказалась.

KRKA подала возражение на второй патент в Роспатент, поскольку считает, что он охраняет одно и то же изобретение, но получила отказ. Тогда компания обжаловала решение в СИП.

Первую инстанцию производитель проиграл, а кассацию выиграл. Решение вступило в силу. В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам говорится, что при рассмотрении возражения Роспатентом была неправильно определена дата приоритета по заявке, из-за этого не была проведена проверка изобретения на новизну. Дело не было направлено в суд первой инстанции на новое рассмотрение, при этом президиум СИП обязал рассмотреть возражение повторно.

Производители дженериков уверены, что при новом рассмотрении Роспатент должен удовлетворить возражение и аннулировать патент. Однако ведомство до сих пор не исполнило решение суда. Поэтому формально патент № 2746132 продолжает действовать, напоминает AstraZeneca.

Компания ссылается на другое решение Роспатента об отказе в возражении на патент. Дело в том, что в ведомстве есть уже несколько возражений от разных компаний, в СИП — некоторое количество дел по вопросу патентной защиты «Форсиги». До сих пор никому не удавалось аннулировать патент, действующий до 15 мая 2028 года.

Помимо Следственного комитета оригинатор обратился с заявлением о недобросовестной конкуренции в ФАС с просьбой возбудить дело по признакам нарушения ст. 14.5 Закона «О защите конкуренции», чтобы «пресечь действия по ввозу, хранению с целью продажи, предложению о продаже, продаже и передаче третьим лицам препарата, в котором неправомерно используется интеллектуальная собственность AstraZeneca».

Также компания обратила внимание, что указанное выше постановление президиума СИП было обжаловано компанией и Роспатентом в Верховном Суде РФ. Жалобы пока не рассмотрены, недавно ВС принял решение о продлении срока рассмотрения жалоб. Новое рассмотрение в Роспатенте также отложено 11.04.2024 (по предварительным данным, на два месяца).

По мнению «Акрихина», оригинатор избирал тактику по затягиванию рассмотрения споров, связанных с недействительностью его патента, и действует с единственной целью — сохранить монополию.