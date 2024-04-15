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Дапаглифлозин впервые ввели...

Дапаглифлозин впервые ввели в гражданский оборот в обход патентной защиты

15.04.2024
18:55
Дина Коблова
Дженерик «Фордиглиф» с МНН дапаглифлозин впервые в Росии ввели в гражданский оборот в обход патентной защиты. Компания AstraZeneca считает действия компании «Акрихин» и завода «Польфарма» незаконными и принимает меры для пресечения нарушения патентной защиты на оригинальный препарат «Форсига».
Фото: freepik

Дженериковый препарат «Фордиглиф» (МНН дапаглифлозин), произведенный фармацевтическим заводом «Польфарма», введен в гражданский оборот химико-фармацевтическим комбинатом «Акрихин», следует из данных, опубликованных на сайте Росздравнадзора.

Оригинальный препарат «Форсига» (дапаглифлозин), предназначенный для лечения диабета 2-го типа, а также для пациентов с сердечной недостаточностью и хронической болезнью почек, защищен патентами компании AstraZeneca до 2028 года. Его производят на заводе компании AstraZeneca в рамках инвестиционного контракта с Минпромторгом России и Калужской областью.

«Дефектуры по препарату не было и нет», — сообщили «ФВ» в пресс-службе AstraZeneca.

В компании также уточнили, что это первый случай вывода в гражданский оборот в России дапаглифлозина в обход патентной защиты. AstraZeneca считает действия комбината «Акрихин» и завода «Польфарма» незаконными и принимает необходимые меры для пресечения нарушения патентной защиты на оригинальный препарат «Форсига».

Основной патент — № 2746132 «С-арил глюкозоидные SGLT2 ингибиторы и способ их применения» уже оспаривали «Канонфарма продакшн», KRKA, «Северная звезда». Все они уже зарегистрировали собственные дженерики на дапаглифлозин.

«ФВ» направил запрос в «Акрихин».

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