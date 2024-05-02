AstraZeneca признала тромбоз побочным эффектом своей вакцины от COVID-19

AstraZeneca впервые официально признала, что ее вакцина от COVID-19 может вызывать тромбоз с синдромом тромбоцитопении (TTS) в редких случаях. Первой об этом написала британская газета The Telegraph со ссылкой на судебные документы.

Британо-шведская компания столкнулась с коллективным иском, с которым обратился в Высокий суд Англии и Уэльса 51 человек. Согласно заявлению, десятки пациентов скончались и получили серьезные проблемы со здоровьем в результате вакцины производителя. Истцы потребовали выплаты им компенсации на общую сумму 100 млн фунтов стерлингов (около 125 млн долл.).

Вакцина, разработанная AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом, является векторной вакциной, использующей аденовирус шимпанзе для доставки генетического материала вируса SARS-CoV-2 в клетки человека. В ходе клинических испытаний и после начала массовой вакцинации были зафиксированы случаи TTS после инъекции препарата компании. Однако производитель и регуляторные органы подчеркивали, что преимущества от вакцины превышают риски развития этого побочного эффекта.

Примечательно, что правительство Великобритании имеет юридический договор с AstraZeneca. В рамках него финансовые расходы, связанные с судебными исками компании, берут на себя британские власти, сообщает The Telegraph.

Тромбоз с синдромом тромбоцитопении — иммунно-опосредованная реакция организма на вакцины от COVID-19, в которых используются векторы аденовируса. Это осложнение характеризуется одновременным формированием тромбов (тромбоз) и низким уровнем тромбоцитов (тромбоцитопения) в крови.

«Эта новость связана с тем, что сейчас пациенты потребовали судебного удовлетворения своих исков в связи с очень редкими случаями тромбоза. Такое может быть с любыми вакцинами, в том числе и вакцинами от COVID-19. Можно ли экстраполировать эти побочные эффекты на российские вакцины, неизвестно, потому что полноценного постмаркетингового контроля за ними не проводилось», — заявил «ФВ» врач-кардиолог Ильинской больницы Алексей Эрлих.

Одной из причин этого, по его словам, может быть недостаток информации: российские врачи мало пользуются возможностью подавать информацию в Минздрав и регулирующие органы о любых побочных действиях, которые могут быть связаны с ковидными препаратами. Причины могут быть разные, в том числе занятость, недостаток времени, незаинтересованность. «Редкие побочные действия выявляются у очень многих лекарств, в том числе и у вакцин против COVID-19. Но это не отменяет необходимости использовать их регулярно для профилактики, если проблема коронавируса будет возвращаться», — пояснил эксперт.

Вакцина AstraZeneca и Оксфордского университета была впервые одобрена для экстренного применения в декабре 2020 года британским регулирующим органом. Впоследствии препарат использовался странами по всему миру. Всего зарегистрирован 81 случай смерти, потенциально связанный с побочными эффектами прививки.

В апреле 2021 года Комитет по безопасности EMA пришел к выводу, что случаи образования тромбов при низком количестве тромбоцитов в крови можно отнести к очень редким побочным эффектам вакцины от AstraZeneca. Комитет пишет, что провел углубленный анализ 62 случаев тромбоза венозных синусов головного мозга (CVST) и 24 случаев тромбоза внутренних вен, которые были зарегистрированы в базе данных ЕС по безопасности лекарственных средств (EudraVigilance). На основании этих данных комитет заключил, что «исследуемое сочетание тромбов и низкого уровня тромбоцитов встречается очень редко и общие преимущества вакцины для предотвращения COVID-19 перевешивают риски побочных эффектов».

Тогда же ВОЗ не усмотрела связи между вакцинацией от коронавируса AstraZeneca и образованием тромбов у привитых пациентов. Подкомитет по COVID-19 Глобального консультативного комитета ВОЗ выпустил заявление, в котором сообщил, что «причинно-следственная связь между вакциной и возникновением тромбов с низким содержанием тромбоцитов считается вероятной, но не подтверждена».