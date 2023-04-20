AstraZeneca стала компанией года по поставкам в госсектор в конкурсе «Платиновая унция»
20 апреля состоялась церемония награждения победителей XXIII Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
В подноминации «Компания года по поставкам в государственный сектор» (номинация «Динамика года») победу по итогам 2022 года одержала компания AstraZeneca.
Среди финалистов в подноминации также:
- «Вертекс»
- «Генериум»
- Novartis
- «Р-Фарм»
Номинанты и победители «Платиновой унции» определяются представителями научной общественности, ведущих изданий фармотрасли, генеральными директорами фармацевтических компаний. При этом топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат или проект.
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