AstraZeneca за 2,4 млрд долларов купит разработчика онкопрепаратов

AstraZeneca объявила о приобретении биофармацевтической компании Fusion Pharmaceuticals, которая занимается разработкой радиоконъюгатов нового поколения для лечения онкологических заболеваний. AstraZeneca заплатит 21 долл. за акцию, также соглашение предусматривает дополнительные выплаты в размере до 3 долл. за акцию при достижении определенных показателей. Общая сумма сделки оценивается в 2,4 млрд долл. Ожидается, что сделка будет закрыта во II квартале 2024 года.

Fusion разрабатывает радиоконъюгаты нового поколения для лечения онкологических заболеваний. Эти лекарства доставляют радиоактивный изотоп непосредственно в клетки опухоли путем точного нацеливания с использованием таких молекул, как антитела, пептиды или небольшие молекулы. Этот подход имеет много потенциальных преимуществ по сравнению с традиционной лучевой терапией, включая минимизацию повреждения здоровых клеток и обеспечение доступа к опухолям, недоступным для внешнего лучевого излучения.

Одна из разработок компании FPI-2265 проходит фазу II испытаний — потенциально это новый метод лечения для пациентов с метастатическим кастрационно-резистентным раком предстательной железы (КРРПЖ). Он нацелен на простатспецифический мембранный антиген, белок, который высоко экспрессируется при КРРПЖ.

В этом году J&J договорилась о покупке компании Ambrx, разработавшей платформу для получения конъюгатов антитело-лекарственное средство, за 2 млрд долл. Благодаря сделке производитель получит перспективные противоопухолевые препараты, в числе которых лекарственное средство от метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы.

Средняя выживаемость пациентов с КРРПЖ составляет менее двух лет. Заболеванием страдают более 185 000 человек по всему миру.