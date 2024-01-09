J&J приобретет Ambrx Biopharma за 2 млрд долл. для разработки препаратов от рака

Johnson & Johnson заключила соглашение о приобретении Ambrx Biopharma, фармацевтической компании с технологической платформой, которая использует возможности синтетической биологии для разработки конъюгатов антитело-лекарственное средство (ADC) нового поколения. Общая стоимость сделки оценивается в 2 млрд долл., говорится в заявлении производителя препаратов.

В портфеле Ambrx имеются ряд противоопухолевых препаратов, эффективность и безопасность которых изучается в ходе нескольких клинических и доклинических исследований. Среди них такие ADC, как ARX517 для лечения метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы (КРРПЖ), ARX788 для лечения HER2-позитивного метастатического рака груди и ARX305 против рака почек.

По словам руководителя терапевтического подразделения в области онкологии J&J Юсри Эльсайеда, технологии Ambrx позволяют создавать более стабильные антитела и мостики, связывающие цитотоксичное вещество с моноклональным антителом. Это сделает конъюгаты не только более эффективными, но и снизит токсичный эффект от их приема.

Особенное внимание J&J приковано к ARX517, который исследуется в рамках фазы I/II клинических испытаний APEX-01 и показал способность оказывать противораковое действие, отметил Эльсайед. Средняя выживаемость пациентов с КРРПЖ составляет менее двух лет. Заболеванием страдают более 185 000 человек по всему миру.

Ambrx была создана в 2003 году. Стартап, созданный в Научно-исследовательском институте Скриппса, первым разработал технологическую платформу для встраивания синтетических аминокислот в любом выбранном участке белка живой клетки.