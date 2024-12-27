Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиПроизводство
BMS представила результаты...

BMS представила результаты двух испытаний Sotyktu от псориатического артрита

27.12.2024
11:36
Владимир Заболотских
BMS успешно завершила III фазу клинических испытаний препарата Sotyktu для лечения псориатического артрита, в которых участвовало более 1400 пациентов. В обоих исследованиях препарат продемонстрировал значительное превосходство над плацебо по основному показателю – улучшению симптомов заболевания минимум на 20% через 16 недель лечения.
Фото: bms.com

Американская фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb (BMS) объявила об успешном завершении III фазы двух клинических испытаний препарата Sotyktu (deucravacitinib), разработанного для лечения псориатического артрита у взрослых пациентов.

В исследованиях POETYK PsA-1 и POETYK PsA-2 участвовали 670 и 730 человек соответственно, сообщается в пресс-релизе. В первое включили тех, кто ранее не принимал болезнь-модифицирующие антиревматические препараты (БМАРП). Так называется группа лекарств, способных ослаблять иммунные реакции при ревматоидных заболеваниях и предотвращать их обострение. К ним относятся всемирно известные ингибиторы фактора некроза опухоли альфа – «Хумира» (адалимумаб), «Энбрел» (этанерцепт), «Ремикейд» (инфликсимаб). Во второе испытание отобрали участников как получавших, так и не получавших БМАРП.

Главным критерием эффективности была доля пациентов, у которых наблюдалось облегчение симптомов заболевания минимум на 20% через 16 недель после начала курса лечения по сравнению с плацебо. Как отмечается, препарат достиг целевых показателей, продемонстрировав значительное преимущество над плацебо в обоих исследованиях.

Sotyktu представляет собой пероральный селективный аллостерический ингибитор тирозинкиназы 2 (TYK2). Усиленная активность именно этого фермента вызывает чрезмерно сильный иммунный ответ при иммуноопосредованных болезнях. Препарат избирательно блокирует TYK2, снижая выработку провоспалительных цитокинов, уменьшая воспаление и облегчая симптомы.

Псориатический артрит – хроническое заболевание, при котором иммунная система атакует собственные ткани организма. В числе его симптомов – воспаление суставов, энтезит (воспаление в местах прикрепления сухожилий к кости), дактилит (отек суставов пальцев), а также характерные поражения кожи и ногтей. До 30% пациентов с псориазом страдают псориатическим артритом. Аутоиммунная болезнь также повышает риск развития сопутствующих патологий, в том числе проблем с сердечно-сосудистой системой, метаболического синдрома, депрессии и тревожности.

Sotyktu может стать первым ингибитором TYK2, одобренным для лечения псориатического артрита. Однако BMS предстоит выдержать жесткую конкурентную борьбу. Известно, что японская Takeda разрабатывает свой ингибитор TYK2 (TAK-279), приобретенный у Nimbus Therapeutics за 4 млрд долл. Кроме того, в феврале следующего года Johnson & Johnson завершит III фазу исследования перорального антагониста IL-23R (JNJ-2113).

BMS не указала, когда подаст заявку на регистрацию Sotyktu. Препарат уже одобрен для лечения средней и тяжелой форм бляшечного псориаза. Все же его продажи остаются скромными – в III квартале этого года они составили 66 млн долл. Для сравнения: продажи конкурирующего препарата «Отесла» (апремиласт) компании Amgen за тот же период составили 564 млн долл.

Нет комментариев

Комментариев: 1

Глотова Елена Юрьевна
Сегодня в 16:07
Очень нужный препарат, Больных не так уж и мало, а лечение сложное.
Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.