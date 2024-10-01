BMS выиграла иск на 6,4 млрд долларов о затягивании процесса регистрации препаратов

Bristol Myers Squibb (BMS) выиграла судебное дело на 6,4 млрд долл., в котором бывшие акционеры Celgene обвинили американскую фармкомпанию в намеренном затягивании процесса регистрации лекарств. Об этом сообщило агентство Reuters.

BMS приобрела Celgene в ноябре 2019 года за 80,3 млрд долл. По условиям сделки акционеры купленной фирмы имели «право на условное вознаграждение» — дополнительную выплату в размере 6,4 млрд долл. в случае регистрации Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) трех препаратов, разработанных Celgene: CAR-T-клеточной терапии для лечения неходжкинской лимфомы Breyanzi (lisocabtagene maraleucel), лекарства от рассеянного склероза и воспалительных заболеваний кишечника «Зепозия» (озанимод), а также CAR-T-клеточной терапии от множественной миеломы Ide-cel (Idecabtagene vicleucel).

В иске утверждается, что впоследствии BMS пыталась отсрочить регистрацию упомянутых лекарственных средств в надежде избежать выплаты 6,4 млрд долл., оттягивая сроки подачи необходимых сведений о них в FDA и неоправданно долго подготавливая заводы к инспекции. Breyanzi получил одобрение FDA в 2021 году для лечения неходжкинской лимфомы.

Банк UMB, возбудивший дело против BMS в 2021 году, выступал в качестве доверительного управляющего, задача которого — следить за выполнением условий сделки. Однако суд отклонил иск, признав недействительным назначение UMB в качестве доверительного управляющего, так как это решение поддержали большинство бенефициарных, а не официально зарегистрированных владельцев Celgene.

«Надлежащим образом назначенный» доверительный управляющий может повторно возбудить дело, отметил судья.

В феврале этого года суд отклонил еще один иск бывших акционеров Celgene, обвинивших BMS в мошенничестве с ценными бумагами. Известно, что они намерены обжаловать вынесенное решение.